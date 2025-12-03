3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto'nun 145. hafta çekilişi, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Yüksek ikramiye beklentisi nedeniyle milyonlarca kişinin takip ettiği çekiliş, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti.
Kazanan Numaralar Belli Oldu
Çekilişte şanslı numaralar şu şekilde sıralandı:
2 – 6 – 19 – 47 – 53 – 62
Joker: 56
SüperStar: 45
Bu sonuçlara göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti ve toplam tutar 409.317.502,92 TL seviyesine yükseldi. Böylece Sayısal Loto tarihinde en yüksek ikramiyelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.
İkramiye Dağılımı Nasıl Oldu?
Çekiliş sonrası kazanan kategorilere göre dağıtılan ikramiyeler şu şekilde açıklandı:
|Kategori
|Kazanan Kişi Sayısı
|Kişi Başına İkramiye
|6 bilen
|Devir
|409.317.502,92 TL (devretti)
|5+1 bilen
|0
|0 TL
|5 bilen
|5 kişi
|2.603.009,25 TL
|4 bilen
|301 kişi
|11.180,8 TL
|3 bilen
|11.146 kişi
|676,25 TL
|2 bilen
|168.904 kişi
|66,9 TL
SüperStar Seçeneği ile Kazananlar
SüperStar seçeneğini işaretleyen talihlilerin kazançları da açıklandı. Bu ekstra şans kategorisinde de büyük ikramiye çıkmadı ancak ara kategorilerde kazananlar oldu.
|Kategori
|Kazanan Sayısı
|Kişi Başına İkramiye
|6 + SüperStar
|0
|0 TL
|5+1 + SüperStar
|0
|0 TL
|5 + SüperStar
|0
|0 TL
|4 + SüperStar
|2
|500.837,5 TL
|3 + SüperStar
|31
|67.625 TL
|2 + SüperStar
|544
|1200 TL
|1 + SüperStar
|3.179
|120 TL
|0 + SüperStar
|6.759
|60 TL
Bir Sonraki Çekiliş: 6 Aralık 2025
Sayısal Loto’da büyük heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki çekiliş 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak. Büyük ikramiyenin 410 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Şansını yeniden denemek isteyenler için biletler MPİ bayilerinde, mobil uygulamalarda ve millipiyangoonline.com adresinde satışta.