3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto'nun 145. hafta çekilişi, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Yüksek ikramiye beklentisi nedeniyle milyonlarca kişinin takip ettiği çekiliş, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti.

Kazanan Numaralar Belli Oldu

Çekilişte şanslı numaralar şu şekilde sıralandı:

2 – 6 – 19 – 47 – 53 – 62

Joker: 56

SüperStar: 45

Bu sonuçlara göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti ve toplam tutar 409.317.502,92 TL seviyesine yükseldi. Böylece Sayısal Loto tarihinde en yüksek ikramiyelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

İkramiye Dağılımı Nasıl Oldu?

Çekiliş sonrası kazanan kategorilere göre dağıtılan ikramiyeler şu şekilde açıklandı:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı Kişi Başına İkramiye 6 bilen Devir 409.317.502,92 TL (devretti) 5+1 bilen 0 0 TL 5 bilen 5 kişi 2.603.009,25 TL 4 bilen 301 kişi 11.180,8 TL 3 bilen 11.146 kişi 676,25 TL 2 bilen 168.904 kişi 66,9 TL

SüperStar Seçeneği ile Kazananlar

SüperStar seçeneğini işaretleyen talihlilerin kazançları da açıklandı. Bu ekstra şans kategorisinde de büyük ikramiye çıkmadı ancak ara kategorilerde kazananlar oldu.

Kategori Kazanan Sayısı Kişi Başına İkramiye 6 + SüperStar 0 0 TL 5+1 + SüperStar 0 0 TL 5 + SüperStar 0 0 TL 4 + SüperStar 2 500.837,5 TL 3 + SüperStar 31 67.625 TL 2 + SüperStar 544 1200 TL 1 + SüperStar 3.179 120 TL 0 + SüperStar 6.759 60 TL

Bir Sonraki Çekiliş: 6 Aralık 2025

Sayısal Loto’da büyük heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki çekiliş 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak. Büyük ikramiyenin 410 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Şansını yeniden denemek isteyenler için biletler MPİ bayilerinde, mobil uygulamalarda ve millipiyangoonline.com adresinde satışta.