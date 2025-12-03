Dolar
Haberin Gündemi Genel 3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı

3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı

3 Aralık 2025 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. 145. çekilişte 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 409 milyon TL’yi aşarak devretti. İşte kazandıran numaralar, kategorilere göre dağıtılan ikramiyeler ve SüperStar sonuçları…

Yayınlanma
14
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en çok ilgi gören şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto'nun 145. hafta çekilişi, 3 Aralık 2025 Çarşamba akşamı saat 21.30'da gerçekleştirildi. Yüksek ikramiye beklentisi nedeniyle milyonlarca kişinin takip ettiği çekiliş, yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti.

Kazanan Numaralar Belli Oldu

Çekilişte şanslı numaralar şu şekilde sıralandı:

2 – 6 – 19 – 47 – 53 – 62
Joker: 56
SüperStar: 45

Bu sonuçlara göre, 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti ve toplam tutar 409.317.502,92 TL seviyesine yükseldi. Böylece Sayısal Loto tarihinde en yüksek ikramiyelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

İkramiye Dağılımı Nasıl Oldu?

Çekiliş sonrası kazanan kategorilere göre dağıtılan ikramiyeler şu şekilde açıklandı:

KategoriKazanan Kişi SayısıKişi Başına İkramiye
6 bilenDevir409.317.502,92 TL (devretti)
5+1 bilen00 TL
5 bilen5 kişi2.603.009,25 TL
4 bilen301 kişi11.180,8 TL
3 bilen11.146 kişi676,25 TL
2 bilen168.904 kişi66,9 TL

SüperStar Seçeneği ile Kazananlar

SüperStar seçeneğini işaretleyen talihlilerin kazançları da açıklandı. Bu ekstra şans kategorisinde de büyük ikramiye çıkmadı ancak ara kategorilerde kazananlar oldu.

KategoriKazanan SayısıKişi Başına İkramiye
6 + SüperStar00 TL
5+1 + SüperStar00 TL
5 + SüperStar00 TL
4 + SüperStar2500.837,5 TL
3 + SüperStar3167.625 TL
2 + SüperStar5441200 TL
1 + SüperStar3.179120 TL
0 + SüperStar6.75960 TL

Bir Sonraki Çekiliş: 6 Aralık 2025

Sayısal Loto’da büyük heyecan kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki çekiliş 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak. Büyük ikramiyenin 410 milyon TL'yi aşması bekleniyor. Şansını yeniden denemek isteyenler için biletler MPİ bayilerinde, mobil uygulamalarda ve millipiyangoonline.com adresinde satışta.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
