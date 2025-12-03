CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Gündemi Değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kamudaki kariyer meslek mensupları ve yöneticilere yönelik zam önergesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başarır, bu zamların yalnızca belirli bir grup bürokrata değil, tüm kamu çalışanlarına, öğretmenlere ve okul yöneticilerine de yapılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomi ve Enflasyon Üzerine Değerlendirme

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kasım ayı enflasyon verilerine dikkat çekerek, bu verilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Türkiye'nin asıl gündeminin ekonomi olduğunu belirten Başarır, asgari ücretlilerin zam beklentisini dile getirerek, "Sarayınızdaki bir günlük harcama, 2 bin 624 asgari ücrete denk geliyor," şeklinde konuştu. Bu ifadeleriyle, mali adalet ve kamu çalışanlarının hakları konusundaki kaygılarını dile getirmiş oldu.

Terörsüz Türkiye Süreci Üzerine Eleştiriler

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" sürecine dair değerlendirmeleri hakkında yönelttiği sorulara yanıt veren Başarır, geçmişte tutuklanan bazı siyasi figürlerin durumunu gündeme getirdi. Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’ın neden hala görevde olmadıkları ve tutuklu bulundukları konularına dikkat çeken Başarır, "Bu konuların 25 yıldır gündemde olduğunu hatırlatmak istiyorum," dedi. Ayrıca, kayyum atamalarıyla ilgili de eleştirilerde bulunarak, "Hala 10 belediye kayyum yönetiminde, bu durumu sorgulamak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Zam Önergesinin İçeriği ve Anayasa Mahkemesi'ne Taşınma İhtimali

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oybirliğiyle kabul edilen zam önergesinin kapsamı üzerine konuşan Başarır, bu zammın yalnızca belirli bir grup için değil, tüm kamu çalışanları için geçerli olması gerektiğini ifade etti. Eğitim camiasındaki birçok kişi için de bu zammın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başarır, verdikleri teklifin düzeltileceği yönünde kendilerine bilgi verildiğini ancak bu düzeltmenin gerçekleşmediğini belirtti. Eğer bu durum düzeltilmezse, konuyu hem Genel Kurul'da hem de Anayasa Mahkemesi'ne taşımayı planladıklarını açıkladı.