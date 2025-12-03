Ankara'da Yürüyen Merdivenleri Durduranlara Soruşturma Başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yaptığı şikayet üzerine, kentin çeşitli yerlerindeki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu iddialarıyla ilgili resmen soruşturma başlattı. Bu durum, özellikle metro ve Ankaray istasyonlarında yaşanan aksaklıkların ardındaki nedenleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir incelemenin parçası olarak değerlendiriliyor.

Yürüyen Merdivenlerin Durdurulması İddiaları

Soruşturma, ABB'nin, yürüyen merdivenlerin arızalı gibi gösterilerek kasıtlı bir şekilde durdurulduğuna dair yaptığı şikayet neticesinde başlatıldı. Bu bağlamda, polis ekipleri, şehir genelindeki tüm metro ve Ankaray istasyonlarındaki güvenlik kameralarını titizlikle incelemeye aldı. İlk bulgular, bazı kişilerin yürüyen merdivenleri durdurmaya çalıştığına dair görüntülerin elde edildiğini ortaya koydu. Bu durum, hem ulaşımda yaşanan aksaklıkları hem de güvenlik açısından önemli endişeleri gündeme getiriyor.

Şüphelilerin Tespiti ve Soruşturmanın Seyri

Polis ekipleri, elde edilen görüntüler ışığında kimliği belirlenen şüpheliler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, yürüyen merdivenlerin durdurulması eylemlerinin arkasında yatan motivasyonların araştırılması bekleniyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmesi için yetkililerin alacağı tedbirler büyük önem taşıyor.

Bu sürecin, toplu taşıma sistemlerinin güvenliğine dair daha geniş bir değerlendirme yapılmasına ve benzer olayların önlenmesine katkıda bulunması umulmaktadır. Ankara'daki bu gelişmeler, şehirdeki ulaşım altyapısının işleyişi ve güvenliği açısından dikkatle izlenmeye devam ediliyor.