Dolar
42,4468 %0
Euro
49,5415 %0.32
Gram Altın
5.762,00 % 0,29
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ankara'da Yürüyen Merdivenleri Durduranlara Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Yürüyen Merdivenleri Durduranlara Soruşturma Başlatıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ankara'da Yürüyen Merdivenleri Durduranlara Soruşturma Başlatıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) yaptığı şikayet üzerine, kentin çeşitli yerlerindeki yürüyen merdivenlerin kasıtlı olarak durdurulduğu iddialarıyla ilgili resmen soruşturma başlattı. Bu durum, özellikle metro ve Ankaray istasyonlarında yaşanan aksaklıkların ardındaki nedenleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir incelemenin parçası olarak değerlendiriliyor.

Yürüyen Merdivenlerin Durdurulması İddiaları

Soruşturma, ABB'nin, yürüyen merdivenlerin arızalı gibi gösterilerek kasıtlı bir şekilde durdurulduğuna dair yaptığı şikayet neticesinde başlatıldı. Bu bağlamda, polis ekipleri, şehir genelindeki tüm metro ve Ankaray istasyonlarındaki güvenlik kameralarını titizlikle incelemeye aldı. İlk bulgular, bazı kişilerin yürüyen merdivenleri durdurmaya çalıştığına dair görüntülerin elde edildiğini ortaya koydu. Bu durum, hem ulaşımda yaşanan aksaklıkları hem de güvenlik açısından önemli endişeleri gündeme getiriyor.

Şüphelilerin Tespiti ve Soruşturmanın Seyri

Polis ekipleri, elde edilen görüntüler ışığında kimliği belirlenen şüpheliler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, yürüyen merdivenlerin durdurulması eylemlerinin arkasında yatan motivasyonların araştırılması bekleniyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanabilmesi için yetkililerin alacağı tedbirler büyük önem taşıyor.

Bu sürecin, toplu taşıma sistemlerinin güvenliğine dair daha geniş bir değerlendirme yapılmasına ve benzer olayların önlenmesine katkıda bulunması umulmaktadır. Ankara'daki bu gelişmeler, şehirdeki ulaşım altyapısının işleyişi ve güvenliği açısından dikkatle izlenmeye devam ediliyor.

#Ankara
#Gündem Haberleri
Aralık 2025 Alfa Romeo Fiyat Listesi
Aralık 2025 Alfa Romeo Fiyat Listesi
#Gündem / 03 Aralık 2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Mevkidaşı Cooper ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz Mevkidaşı Cooper ile Görüştü
#Politika / 03 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
Kasım Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı
Gündem
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Açıklama Tarihleri ve Ekonomistlerin Beklentileri
KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Açıklama Tarihleri ve Ekonomistlerin Beklentileri
Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!
Eşref Rüya'da Gerilim Tavan Yapacak!
2025'in En İyi Android Telefonları Açıklandı
2025'in En İyi Android Telefonları Açıklandı
Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi
Avrupa Şampiyonu Para Masa Tenisci İrem Oluk, Olimpiyat Hedeflerini Belirledi
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Rakamlarına Göre Hesaplamalar
Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Enflasyon Rakamlarına Göre Hesaplamalar
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı
Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Moda İtirafı
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
Gürcistan Seyahatinde Yeni Dönem: Sağlık ve Seyahat Sigortası Zorunlu Olacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft