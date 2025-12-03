Aralık 2025 Alfa Romeo Fiyat Listesi

İtalyan otomotiv markası Alfa Romeo, otomobil tutkunlarının merakla beklediği Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Şirket, Ekim ayında fiyatlarında yaptığı artışın ardından iki ay boyunca fiyatlarını sabit tutmuş durumda. Özellikle Junior Ibrida modeli, sunduğu özellikler ile dikkat çeken ve mantıklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Bu yazıda, Alfa Romeo'nun güncel sıfır araba fiyatlarına detaylı bir göz atacağız.

Alfa Romeo Fiyatları - Aralık 2025

Alfa Romeo'nun Aralık 2025 fiyat listesi şu şekildedir:

Tonale modelinin başlangıç fiyatı 3.137.939 TL olarak belirlenirken, Junior Elettrica ve Junior Ibrida modellerinin fiyatları sırasıyla 2.273.468 TL ve 2.326.207 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, Alfa Romeo'nun kalite ve performans anlayışını yansıtan seçenekler sunmaktadır.

Tonale Modelinin Özellikleri

Alfa Romeo Tonale, plug-in hibrit teknolojisi ile donatılmış kompakt bir SUV olarak dikkat çekiyor. 1.6L 130 HP dizel ve 1.5 VGT 160 HP hibrit motor seçenekleri ile sunuluyor. Otomobil, büyük dijital ekranlar, sportif süspansiyon ve Alfa Romeo'nun DNA sürüş modları gibi yenilikçi özelliklerle donatılmış. Ayrıca, LED Matrix farları ve Brembo fren sistemi gibi unsurları da barındırıyor. Ortalama bagaj hacmi, günlük kullanımda ihtiyaçları karşılayacak düzeyde tasarlanmış.

Junior Elettrica Modelinin Detayları

Alfa Romeo'nun ilk tamamen elektrikli B segment crossover modeli olan Junior Elettrica, 2.273.468 TL başlangıç fiyatı ile tüketicilerin beğenisini kazanıyor. 410 kilometrelik menzil sunan bu model, 156 HP gücündeki elektrik motoru ile uzun yolda da keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor. 400 litrelik bagaj hacmi, kullanım pratikliğini artırıyor ve eşyaların taşınmasında zorluk yaşanmıyor.

Junior Ibrida Modelinin Özellikleri

Junior Ibrida, Junior Elettrica'nın hafif hibrit motorlu versiyonu olarak öne çıkıyor. 2.326.207 TL başlangıç fiyatına sahip olan bu model, toplamda 145 HP güç üretme kapasitesine sahip. Dış tasarım ve iç mekân özellikleri açısından Junior Elettrica ile büyük benzerlikler taşıyan Junior Ibrida, Türkiye'de yalnızca 4x2 versiyonuyla satışa sunulsa da, 4x4 opsiyonları da mevcut. Bu model, sürüş dinamikleri ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor.

Alfa Romeo, bu fiyat listesi ile hem şıklığı hem de performansı bir arada sunmayı hedefliyor. İtalya'nın köklü otomotiv markalarından biri olarak, sektördeki rekabetin giderek artığı bir dönemde, sağladığı yenilikçi çözümlerle dikkat çekmeye devam ediyor.