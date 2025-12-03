Dijital İçerik Küratörlüğü: Gönül Uğurel'in Vizyonu

Dijital dünyanın hızla değiştiği ve içerik akışının yoğunlaştığı günümüzde, kullanıcılar bilgi seçme konusunda zorluklar yaşamaktadır. Reuters Institute’un 2025 yılına ait Digital News Report raporu, insanların artık "daha fazla içerik değil, daha iyi seçilmiş içerik" aradığını vurgulamaktadır. Bilgi akışının büyümesiyle birlikte, güvenilir ve bağlamı doğru içerik ihtiyacı da artmaktadır. Bu dönüşümü dikkatle izleyen isimlerden biri, İstanbul ve Londra merkezli medya ve teknoloji şirketi Clean Sheet Global’in CEO’su Gönül Uğurel’dır.

Hızla Değişen Bilgi Akışı ve İçerik Seçimi

Gönül Uğurel, içerik bolluğunun hem kurumlar hem de bireyler için yeni bir zorunluluk doğurduğunu ifade etmektedir. Uğurel, “Çok hızlı akan, giderek yoğunlaşan bir bilgi selinin içindeyiz; bu hız insanı yıpratıyor. Bugün temel soru, ne kadar içerik üretildiği değil; dijitalde bir kişi veya markayı temsil eden bilgilerin ne kadar doğru seçilip nasıl sunulduğudur” şeklinde konuşarak, dijital içerik küratörlüğünün önemine dikkat çekmektedir.

Dijital İçerik Küratörlüğü: Stratejik Bir Yaklaşım

Uğurel, dijital içerik küratörlüğünü yalnızca içerik düzenleme süreci olarak değil, aynı zamanda birey ve markaların dijital ortamda hangi bilgilerle temsil edilmesi gerektiğine karar veren stratejik bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Bu model, Clean Sheet Global’in çalışma biçiminin temelini oluşturmaktadır. Şirket, dijital ortamdaki eksik, eski veya yanlış bilgileri tespit ederek doğru bilgiyi içerik, haber ve video formatlarıyla yeniden üreterek dijitalde görünür hale getirmektedir. Uğurel, “Bizim işimiz içerik yığmak değil; kişinin ya da markanın dijitalde doğru bilgilerle yer almasını sağlamak. Bu, sadece düzenleme değil, stratejik bir görünürlük inşasıdır” demektedir.

Medya ve Teknolojinin Birleşimi

Clean Sheet Global’i farklı kılan unsurlardan biri, medya altyapısı ile teknolojiyi bir araya getirmesidir. Şirket, çok dilli içerik üretimi yapmakta, yapay zeka destekli haber bülteni formatında video anlatımları sunmakta ve geniş bir yayın ağı üzerinden dijital görünürlük sağlamaktadır. Bu hibrit model, bireylerin ve markaların dijitalde güvenilir bir profil oluşturmasını kolaylaştırmaktadır.

Dijital Sürdürülebilirlik ve İtibar Yönetimi

Uğurel, dijital çağda sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda içerik ve itibar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. “Dijital itibarın sürdürülebilir olması, doğru bilgilerin uzun vadeli bir stratejiyle korunmasını gerektiriyor. Bugünün görünürlüğünü sağlarken geleceğin güvenini de inşa ediyoruz” ifadesiyle, içeriklerin uzun vadeli bir perspektifle yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Gelecek: Bilgi Seçimi ve Düzenleme

2025 ve sonrasında dijital dünyayı şekillendirecek unsurların başında içerik bolluğu değil, bilginin nasıl seçildiği, nasıl düzenlendiği ve kullanıcılara nasıl sunulduğu olacaktır. Bu bağlamda, dijital içerik küratörlüğü, birey ve markaların dijital varlıklarını güçlendirmek için yalnızca tamamlayıcı bir hizmet değil, aynı zamanda merkezi bir ihtiyaç haline gelmektedir. Clean Sheet Global, İstanbul ve Londra merkezli yapısı ile bu dönüşümde medya ve teknolojiyi bir araya getirerek dijital görünürlük stratejilerinin yeni döneminde önemli bir yer edinmiş durumdadır.