Hasan Can Kaya'nın Taksici İtirafı Sonrası Yaşanan Şok Anlar

Disney+ platformunda yayınlanan “Konuşanlar” programının son bölümünde, bir taksicinin itirafı izleyicileri şaşırttı. Programda yer alan bir konuk, yabancı turistlerden fahiş fiyatlar aldığını ortaya koyunca, sunucu Hasan Can Kaya duruma müdahale etti.

Şaşırtan İtiraf ve Anlık Tepki

Programın dikkat çeken anlarından biri, konuk olan taksici İsrafil'in açıklamalarıyla başladı. Yabancı turistlere uyguladığı yüksek fiyatlar hakkında itirafta bulunan taksici, stüdyoda anlık bir şaşkınlık yarattı. Kaya, konuğun bu sözleri üzerine müdahale ederek, "Olduğundan çok daha fazla ücret alıyorsun değil mi?" diye sordu. Taksicinin, "Çok çok daha fazla alıyorum. Ortaköy'den Beşiktaş'a geçecekse Euro bazlı alıyorum" yanıtı, izleyenler ve stüdyodaki ekip arasında gergin bir atmosfer oluşturdu.

Programın Akışı Değişti

Hasan Can Kaya, bu itirafın ardından aniden programın akışını değiştirdi. "Bunu yayınlamayalım, biraz kendine gel. Ben bile terbiyeli kaldım" diyerek konuk İsrafil'in mikrofonunu elinden aldırdı. Bu durum, programın izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Kaya’nın bu tepkisi, izleyicilerin taksicinin açıklamalarına karşı duyduğu rahatsızlığı yansıttı.

Disney+ ile anlaşmasının ardından programın formatında değişiklikler yapıldığı bilinirken, bu bölümün de dikkat çekici anları arasında yer alması, "Konuşanlar" programının izleyici kitlesinde nasıl bir etki yarattığını gösterdi. Hasan Can Kaya’nın duruma hızlı müdahalesi, programın iç dinamikleri ve izleyici beklentileri açısından önemli bir anekdot olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, söz konusu olay, hem programın gündem yaratma yeteneğini hem de izleyicilerin sosyal meselelere olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. İzleyicilerin tepkileri ve sosyal medya paylaşımları, bu tür itirafların toplumda nasıl yankı bulduğunu açıkça gösteriyor.