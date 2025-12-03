Geminid Meteor Yağmuru Başlıyor! Türkiye’den de İzlenebilecek Bu Gökyüzü Şölenini Kaçırmayın

Her yıl Aralık ayında gerçekleşen ve gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Geminid Meteor Yağmuru, bu yıl da büyüleyici bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. 13-14 Aralık gecesi zirveye ulaşacak olan bu etkileyici doğa olayı, Türkiye dâhil olmak üzere dünyanın birçok yerinden çıplak gözle izlenebilecek. Göz kamaştırıcı yıldız kaymaları eşliğinde eşsiz bir gökyüzü deneyimi yaşamak isteyenler için en uygun zaman dilimi ve gözlem önerilerini derledik.

Geminid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Geminid Meteor Yağmuru, 19 Kasım ile 24 Aralık tarihleri arasında gökyüzünde aktif olacak. Ancak 13 Aralık Cumartesi gecesinden 14 Aralık Pazar sabahına kadar olan zaman dilimi, meteor yağmurunun en yoğun yaşandığı, yani zirve yaptığı dönem olacak.

Bu özel gece boyunca saatte 100’e kadar meteor görmek mümkün olacak. Meteorların çoğu gece yarısı civarında gözlemlenebileceği için gece 22.00’den sonra dışarı çıkmanız tavsiye edilir.

Türkiye’den Gözlemlenebilecek mi?

Evet! Geminid Meteor Yağmuru, Türkiye’nin her bölgesinden çıplak gözle izlenebilir. Ancak gözlem yapmak için ışık kirliliğinden uzak, açık ve karanlık alanlar tercih edilmeli. Şehir ışıkları, özellikle sönük meteorların görünürlüğünü ciddi şekilde azaltabilir.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayanların şehir dışına çıkması öneriliyor.

Doğal parklar, kırsal alanlar veya yüksek rakımlı bölgeler ideal olabilir.

Nasıl İzlenir?

Geminid Meteor Yağmuru’nu izlemek için herhangi bir teleskop, dürbün ya da özel ekipmana ihtiyacınız yok. Çıplak gözle ve sabırlı olarak gökyüzüne bakmak yeterlidir.

İpuçları:

Ay’ın ışığına dikkat edin: Bu yıl Ay, son dördün evresinde olacak ve gece yarısından sonra doğacak. Bu nedenle Ay doğmadan önceki saatler, sönük meteorları görmek için daha ideal.

Uzanabileceğiniz bir yer bulun: Geniş bir gökyüzü görüş açısı için yere uzanabileceğiniz bir alan tercih edin.

Gözlerinizi karanlığa alıştırın: Işıkla temas etmeyin, telefon ekranınızı da minimumda kullanın. Gözlerin karanlığa alışması yaklaşık 20 dakika sürebilir.

Neden "Geminid"?

Geminid Meteor Yağmuru adını, meteorların gökyüzünde çıktığı yönün İkizler (Gemini) takımyıldızı yönünde olmasından alıyor. Ancak bu takımyıldızın tam konumunu bilmenize gerek yok — gökyüzünün geniş bir alanını izleyerek de bolca meteor görebilirsiniz.