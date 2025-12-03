Dolar
Haberin Gündemi Gündem Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!

Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!

Yayınlanma
14
Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!
Okunma Süresi: 2 dk

Çin merkezli otomobil üreticisi DFSK, Türkiye pazarında iki binek otomobille faaliyet göstermeye devam ediyor. Özellikle geniş ailelerin gözdesi haline gelen E5 modeli, sunduğu özellikler ve fiyatıyla dikkat çekiyor. DFSK'nın Aralık 2025 fiyat listesi incelendiğinde, markanın iki popüler modeli için fiyatların ve detayların neler olduğunu öğrenmek mümkün.

DFSK Model Fiyatları

Aralık 2025 itibarıyla DFSK markasına ait modellerin başlangıç fiyatları şu şekildedir:

FENGON 500:
Modelin Kasım 2025'teki başlangıç fiyatı 1.550.000 TL olarak belirlenmişken, Aralık 2025 için de aynı fiyat geçerliliğini koruyor.

E5:
Bu modelin başlangıç fiyatı ise 1.900.000 TL olarak belirlenmiştir. E5, geniş iç hacmi ve çok sayıda koltuk seçeneği ile dikkat çekmektedir.

DFSK FENGON 500 Detayları

DFSK FENGON 500, uygun fiyatlı ve kompakt bir crossover SUV olarak öne çıkıyor. 105 HP güç üreten 1.5 litrelik benzinli motor seçeneği ile donatılan bu model, günlük kullanım için pratik bir alternatif sunuyor. 318 litre bagaj hacmi, 7 inç dokunmatik ekran ve işlevsel iç tasarımı ile FENGON 500, şehir içi ve şehir dışı kullanım için uygun bir tercihtir. Ayrıca, modelin yakıt tüketimi 8.3 litre/100 km civarında olup, bütçe dostu bir seçenek arayanlar için ideal bir otomobil olarak değerlendirilebilir.

DFSK E5 Özellikleri

2025 model DFSK E5, geniş ailelere hitap eden bir SUV olarak tasarlanmıştır. Üç sıra koltuklu yapısıyla geniş bir iç alan sunan E5, hem benzinli hem de hibrit motor seçenekleri ile piyasada yer alıyor. Aralık 2025 fiyatları şu şekildedir: 1.5L 105 HP benzinli Comfort modeli 1.900.000 TL, 1.5L 105 HP benzinli Elegance modeli 2.520.000 TL, 1.5L 274 HP hibrit Comfort modeli 2.630.000 TL ve 1.5L 274 HP hibrit Elegance modeli ise 2.850.000 TL olarak belirlenmiştir. E5, şık tasarımı ve geniş iç hacmi ile büyük SUV arayanların ilgisini çekmektedir.

DFSK’nın Türkiye pazarındaki bu iki önemli modeli, sundukları özellikler ve fiyatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı motor seçenekleri ve donanım paketleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik geniş bir yelpaze sunan DFSK, otomobil piyasasında rekabetçi bir konumda bulunuyor.

