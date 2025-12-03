Dolar
Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!

Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!

MHP'nin sunduğu kanun teklifi yasalaşırsa, öğrenciler iPhone 17 Pro Max’i 70 bin TL yerine 35 bin TL’ye alabilecek. Üniversiteliler için teknolojiye erişim daha kolay hale gelirken, telefon, tablet ve bilgisayarda vergi yükü yarı yarıya azalacak.

Yayınlanma
14
Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!
Okunma Süresi: 2 dk

MHP tarafından meclise sunulan yeni kanun teklifi, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet alımı için tarihi bir adım olabilir. Halihazırda düşük segment cihazlarda geçerli olan vergi muafiyetinin genişletilmesi, teknolojiye erişimi kolaylaştıracak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklif ile yükseköğretim öğrencileri, KDV ve ÖTV’den muaf olarak elektronik cihaz satın alabilecek. Böylece normalde 80-100 bin lira olan telefonlar yarı fiyatına kadar düşecek.

Teklif Mecliste Ne Zaman Görüşülecek?

Teklif, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Görüşmelerin ardından komisyon aşaması ve oylama süreci başlayacak. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

iPhone Modellerinde Vergisiz Fiyatlar Ne Olacak?

ModelVergisiz FiyatVergili FiyatVergi Tutarı
iPhone 17 (256 GB)38.307 TL77.999 TL39.692 TL
iPhone Air (512 GB)54.023 TL109.999 TL55.976 TL
iPhone 17 Pro Max (1 TB)70.721 TL143.999 TL73.278 TL
iPhone 16e (128 GB)24.556 TL49.999 TL25.443 TL
iPhone 16 Plus (128 GB)37.816 TL76.999 TL39.183 TL

Dikkat çeken en büyük fark, iPhone 17 Pro Max’in 86 bin liraya yakın vergi yüküyle ikiye katlanması.

Samsung Vergisiz Fiyatları Nasıl Olacak?

ModelVergisiz FiyatVergili Fiyat
Galaxy S25 Ultra34.477 TL70.199 TL
Galaxy Z Flip 622.739 TL46.299 TL
Galaxy A558.496 TL17.299 TL
Galaxy A063.045 TL6.199 TL
Galaxy S24 Ultra27.238 TL55.459 TL

Özellikle orta segment modellerde, Samsung kullanıcıları için daha erişilebilir fiyatlar oluşacak.

Uygulama Nasıl Olacak?

Yalnızca üniversite öğrencileri düzenlemeden yararlanabilecek.

Satın alma başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Her öğrenci sadece bir cihaz için vergisiz alım hakkına sahip olacak.

Fiyat limiti, cihaz türü ve marka sınırlamaları ise teklif görüşmeleri sırasında netleşecek.

#Ötv Muafiyeti
#Öğrencilere Vergisiz Telefon
#Vergisiz İphone Fiyatı
#Vergisiz Samsung
#Kdv İndirimi
#Öğrenciye Telefon Kampanyası
#Meclis Kanun Teklifi
#İphone İndirimi
#Samsung İndirimi
#Öğrenci Teknoloji Desteği
#Üniversite Öğrencisi Telefon Yardımı
