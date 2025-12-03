Üniversite Öğrencilerine Vergisiz Teknoloji Müjdesi!

MHP tarafından meclise sunulan yeni kanun teklifi, üniversite öğrencilerine vergisiz telefon, bilgisayar ve tablet alımı için tarihi bir adım olabilir. Halihazırda düşük segment cihazlarda geçerli olan vergi muafiyetinin genişletilmesi, teknolojiye erişimi kolaylaştıracak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından sunulan teklif ile yükseköğretim öğrencileri, KDV ve ÖTV’den muaf olarak elektronik cihaz satın alabilecek. Böylece normalde 80-100 bin lira olan telefonlar yarı fiyatına kadar düşecek.

Teklif Mecliste Ne Zaman Görüşülecek?

Teklif, önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek. Görüşmelerin ardından komisyon aşaması ve oylama süreci başlayacak. Yasanın yürürlüğe girmesi durumunda düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

iPhone Modellerinde Vergisiz Fiyatlar Ne Olacak?

Model Vergisiz Fiyat Vergili Fiyat Vergi Tutarı iPhone 17 (256 GB) 38.307 TL 77.999 TL 39.692 TL iPhone Air (512 GB) 54.023 TL 109.999 TL 55.976 TL iPhone 17 Pro Max (1 TB) 70.721 TL 143.999 TL 73.278 TL iPhone 16e (128 GB) 24.556 TL 49.999 TL 25.443 TL iPhone 16 Plus (128 GB) 37.816 TL 76.999 TL 39.183 TL

Dikkat çeken en büyük fark, iPhone 17 Pro Max’in 86 bin liraya yakın vergi yüküyle ikiye katlanması.

Samsung Vergisiz Fiyatları Nasıl Olacak?

Model Vergisiz Fiyat Vergili Fiyat Galaxy S25 Ultra 34.477 TL 70.199 TL Galaxy Z Flip 6 22.739 TL 46.299 TL Galaxy A55 8.496 TL 17.299 TL Galaxy A06 3.045 TL 6.199 TL Galaxy S24 Ultra 27.238 TL 55.459 TL

Özellikle orta segment modellerde, Samsung kullanıcıları için daha erişilebilir fiyatlar oluşacak.

Uygulama Nasıl Olacak?

Yalnızca üniversite öğrencileri düzenlemeden yararlanabilecek.

Satın alma başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Her öğrenci sadece bir cihaz için vergisiz alım hakkına sahip olacak.

Fiyat limiti, cihaz türü ve marka sınırlamaları ise teklif görüşmeleri sırasında netleşecek.