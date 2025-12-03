League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Riot Games tarafından yapılan açıklamaya göre League of Legends 2026 dereceli sezonu, tıpkı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi üç ayrı “split” (bölüm) halinde oynanacak. Oyuncuların merakla beklediği 1. sezonun (ilk split) ise 2026 yılının Ocak ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

LoL 2026 Sezon Takvimi (Beklenen Tarihler)

1. Sezon (1. Split) ➤ Ocak 2026 (2. hafta civarı)

2. Sezon (2. Split) ➤ Nisan 2026

3. Sezon (3. Split) ➤ Ağustos 2026

Bu üç sezon boyunca oyuncular, dereceli sıralamalarda yükselmek için rekabet edecek, özel ödüller kazanacak ve farklı temalara sahip sezonlara katılacak.

Yeni Sezonla Gelen Değişiklikler Neler Olacak?

Dereceli ligler sıfırlanacak, oyuncular yeniden yerleşme (placement) maçlarına girecek.

Her sezonun kendine özgü tema, görevler ve kozmetikler olacak.

Takdir seviyesi 5 olan oyuncular sezon sonunda özel “Üç Erdem” kostüm serisi ile ödüllendirilecek.

Yeni sezonla birlikte harita efektleri ve görsel iyileştirmeler de oyuna dahil edilecek.

Neden Önemli?

Yeni sezon başlangıcı, sadece sıfırlama değil; aynı zamanda oyuna yeniden odaklanmak, yeni hedefler koymak ve özel ödülleri toplamak için büyük bir fırsat. Özellikle dereceli arenada rekabet etmek isteyen oyuncular için Ocak ayı kritik bir başlangıç noktası olacak.