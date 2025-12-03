Nisan Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Sömestr ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için önemli tarihler arasında yer alan yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihi belli oldu. Özellikle veliler için tatil planlarını şekillendirmede önemli rol oynayan bu takvim, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyordu.

2026 Nisan Ara Tatili Ne Zaman?

İkinci dönem ara tatili, yani Nisan ara tatili, 2026 yılında:

Başlangıç: 16 Mart 2026 Pazartesi

Bitiş: 20 Mart 2026 Cuma

Bu tarihler arasında öğrenciler ve öğretmenler 1 hafta dinlenecek. 23 Mart 2026 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak.

2026 Yarıyıl (Sömestr) Tatili Ne Zaman?

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili:

Başlangıç: 19 Ocak 2026 Pazartesi

Bitiş: 30 Ocak 2026 Cuma

Toplamda 2 hafta sürecek bu tatil, öğrencilerin yoğun geçen ilk dönemi geride bırakıp soluklanmaları için fırsat sunacak.

Okullar Ne Zaman Kapanacak? Yaz Tatili Ne Zaman Başlayacak?

MEB’in takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Yaz tatili: 29 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla başlayacak.

Yeni eğitim öğretim yılının ise Eylül 2026’da başlaması bekleniyor (resmi açıklama ilerleyen aylarda duyurulacak).

2025-2026 MEB Takvimi – Özetle:

Birinci ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil (Nisan tatili): 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

Yaz tatili başlangıcı: 29 Haziran 2026

Ara Tatiller Kaldırılacak mı?

Son dönemde ara tatillerin kaldırılmasına yönelik bazı tartışmalar gündeme gelse de, MEB tarafından resmi bir değişiklik açıklanmadı. 2025-2026 eğitim öğretim takviminde ara tatiller yine uygulanacak. Dolayısıyla hem Kasım hem de Nisan tatilleri bu yıl da öğrencilerin dinlenmesi için sürecek.