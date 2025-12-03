Dolar
Haberin Gündemi Genel 2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!

2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!

ÖSYM, KPSS-2025/2 tercih kılavuzunu yayımladı. 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak tercihlerle, KPSS’ye giren adaylardan 2500 memur alınacak. Mülakat olmayacak, atamalar yalnızca puan üstünlüğüne göre yapılacak.

Yayınlanma
14
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
Okunma Süresi: 2 dk

KPSS 2025/2 tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamayla, kamuya 2500 memur alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adayların KPSS puanıyla başvuru yapabileceği memur alımında mülakat yapılmayacak. Atamalar, yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleşecek.

KPSS 2025/2 Tercih Takvimi Belli Oldu

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, KPSS-2025/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme işlemleri 18 Aralık 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 25 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek.

Hangi Adaylar Başvurabilecek?

Memur alımı, 2024 yılında KPSS’ye giren tüm adaylara açık olacak. Adayların düzeylerine göre başvuracakları puan türleri şöyle:

Lisans mezunları: KPSS P3 puan türü

Ön lisans mezunları: KPSS P93 puan türü

Lise (ortaöğretim) mezunları: KPSS P94 puan türü

Mülakat Yok, Atama KPSS Puanına Göre

Adaylar yalnızca KPSS puanına göre sıralanacak ve herhangi bir mülakat yapılmadan doğrudan atanacaklar. Bu nedenle süreç şeffaf ve objektif şekilde ilerleyecek.

Ayrıca ikamet şartı aranmayacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki adaylar, belirlenen kadrolara başvuru yapabilecek.

30 Tercih Hakkı Verilecek

Adaylara toplam 30 tercih hakkı tanınacak. Bu tercihler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Puan barajı konulmadığı için 60-70 puan aralığındaki adayların da şansı olacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

KPSS 2025/2 kapsamında kamuya şu pozisyonlar için personel alımı yapılacak:

Düz memur

Güvenlik görevlisi

Hizmetli

Şoför

Mühendis

Avukat

Apron memuru

Tekniker

Sürveyan

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ)

Sağlık teknikeri ve diğer sağlık personelleri

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Adayların, tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri ve nitelik kodlarına uygun kadroları tercih etmeleri gerekiyor.

Memur Olmak İsteyenlere Tarih Hatırlatması

KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme başvuruları 18 Aralık 2025’te başlayacak. 25 Aralık 2025'te sona erecek bu süreçte başvuru yapan adaylar, sonuçlar açıklandıktan sonra KPSS puanlarına göre kamu kurumlarına yerleştirilecek.

#Kamu Personeli
#Kpss P3
#Personel Alımı
#Memur Alımı
#Kpss 2025/2
#Kpss Başvuru
#Kpss P93
#Kpss P94
#Mülakatsız Atama
#Ösym Tercih
#Devlet Memuru Alımı
#Kpss Tercih Tarihleri
#Memur Olma Şartları
#Memur İlanları
