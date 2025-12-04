Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteri ile hafızalarda yer eden Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Malibu'daki evinde bulunan jakuzisinde ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin ölümüne ketaminin akut etkilerinin neden olduğu açıklandı. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma, Perry'nin ölümüne yol açan ketaminin nasıl temin edildiğine dair önemli gelişmelere sahne oldu.

Perry'nin Ölümü ve Soruşturma Süreci

Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma, birçok kişinin gözaltına alınmasına yol açtı. Perry'nin vefatından sonra, ketamini temin eden iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı dahil olmak üzere toplamda beş kişi gözaltına alındı. Federal mahkemede, bu kişilerden biri olan Doktor Salvador Plasencia, dört ağır suçlamadan suçlu bulunarak 40 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Plasencia'nın, başka bir doktordan temin ettiği ketamini Perry'e yasadışı olarak sattığı tespit edildi ve bu suçlamaları kabul etti.

Salvador Plasencia'nın Cezası ve İfadesi

Soruşturma kapsamında Salvador Plasencia'nın cezası belirlendi. Yasa dışı olarak ketamin sağladığı gerekçesiyle 30 ay hapis cezasına çarptırıldı. Plasencia, mahkemede yaptığı açıklamada Perry'nin ailesinden özür dileyerek, "Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yapılanları geri alamam. Bunu biliyorum. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ketaminin Rolü ve Toplumsal Etkileri

Ketamin, genellikle anestezi için kullanılan bir madde olmakla birlikte, son yıllarda ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu ilacın yasadışı kullanımının arttığına dair endişeler de bulunmaktadır. Matthew Perry'nin ölümü, bu sorunun toplumda daha fazla tartışılmasına neden oldu. Perry'nin trajik kaybı, hem eğlence dünyasında hem de sağlık alanında önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Matthew Perry'nin ölümüne yol açan olaylar dizisi, yasa dışı madde temin etme süreçlerinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum, hem bireyler hem de sağlık profesyonelleri için önemli bir sorumluluk ve dikkat gerektirdiğini ortaya koyuyor.