MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerindeki yolsuzluk soruşturması ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 2026 yılını işaret ederek, terörle mücadelede son aşamaya gelindiğini ifade etti. Ayrıca, CHP'nin İBB üzerindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Bahçeli, yolsuzlukların aydınlatılması ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İBB Üzerine Yolsuzluk Soruşturması

Devlet Bahçeli, CHP'nin yönetimindeki İBB'nin yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak, "Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun mutlaka aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır" dedi. CHP'nin bu süreçte "üç S" olarak adlandırdığı alanlarda yaşadığı sorunları da eleştiren Bahçeli, rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davalarının partiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Bahçeli, TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının devam ettiğini, geçiş sürecine yönelik raporun hazırlanacağını ifade etti.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelede yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek, "2026'dan itibaren Terörsüz Türkiye'nin vasat ve varlık bulması gerektiğini" ifade etti. Bu kapsamda, TBMM'de tesis edilen komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Bahçeli, "Demokratik mekanizma tam ve eksiksiz çalışmıştır. Terörsüz Türkiye hedefi dahilinde görüşü ve düşüncesi olan herkes neredeyse dinlenmiştir" dedi. Bahçeli, toplumda barışın tesis edilmesi için geniş bir mutabakat ortamının mevcut olduğunu da sözlerine ekledi.

CHP'nin İmralı İle İlgili Tutumu

Bahçeli, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararına da tepki gösterdi. "CHP, tarihin yanlış yerinde duruyor" diyen Bahçeli, partinin yolsuzluklardan arınma çağrısını yapmanın önemine vurgu yaptı. CHP'nin yönetimindeki sorunların kendi meseleleri olduğunu belirten Bahçeli, ancak bu sorunların Türk siyasetini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Uluslararası Gelişmelere Dikkat Çekti

MHP lideri, Gazze'deki duruma da değinerek, uluslararası topluma seslendi. "İki devletli çözümden başka yol kalmamıştır" diyen Bahçeli, Filistin'in tanınması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki soykırımları kınayarak, "Soykırımcılar mutlaka hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Papa'nın Ziyareti Üzerine Açıklamalar

Bahçeli, Papa'nın Türkiye ziyareti ile ilgili de eleştirilerde bulundu. Papa'nın dini ve tarihi ritüellerinin Türk milletini rahatsız ettiğini belirten Bahçeli, "Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok" diyerek, dini ve siyasi meselelerin karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Bahçeli, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkat çekerek, ülkenin tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi bir rol oynadığını ifade etti. Bu bağlamda, MHP'nin duruşunun net olduğunu ve Türkiye'nin milli çıkarlarının her zaman öncelikli olacağını belirtti.