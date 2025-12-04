İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde Altın Hırsızlığı: Erdal Timurtaş'ın Kaçışı ve Soruşturma Süreci

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana gelen altın hırsızlığı olayı, adli süreçlerin güvenliği konusunda önemli bir tartışma başlattı. Emanet bürosunda zimmet memuru olarak görev yapan Erdal Timurtaş, 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçtı. Olayın etkileri ve soruşturmanın detayları, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Erdal Timurtaş Kimdir?

Erdal Timurtaş, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda zimmet memuru olarak çalışıyordu. Görevi, adliyeye teslim edilen değerli eşyaları, paraları ve metalleri kayıt altına almak ve emanet kasalarında güvenli bir şekilde saklamaktı. Timurtaş, görevini yerine getirirken çevresi tarafından güvenilir bir çalışan olarak tanınmaktaydı. Evli ve iki çocuk babası olan Timurtaş'ın eşi öğretmenlik yapmaktaydı. Ancak, uzun süredir iş yerinde görünmemesi, dikkat çekmeye başladı.

Olayın Gelişimi

Olay, 1 Aralık 2023 tarihinde adliyede bulunan emanet kasalarının kontrol edilmesiyle ortaya çıktı. Kontroller sırasında kasaların boş olduğu tespit edildi. Bu durum, savcılığa bildirilince soruşturma başlatıldı. Timurtaş’ın kaçışına dair yapılan incelemelerde, 19 Kasım 2023 tarihinde Türkiye'yi terk ettiği belirlendi. Yakın çevresine gönderdiği WhatsApp mesajında, “Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin.” ifadesi, suçun itirafı olarak kabul edildi ve olayın planlı olduğu anlaşıldı.

Soruşturma Süreci ve Yakalama Girişimleri

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çalınan altın ve gümüşün piyasa değeri milyonlarca lirayı buluyor. Timurtaş'ın kaçışının ardından uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ve iade işlemleri için gerekli adımlar atılmaya başlandı. Olayla bağlantılı olarak diğer şüpheli Kemal D. gözaltına alındı ve sorgulama işlemleri devam ediyor. Savcılık, emanet bürosunda görevli diğer personelin ifadelerini alarak soruşturmayı derinleştiriyor.

Güvenlik Açıkları ve Gelecek Önlemler

Olay, adli emanet sistemindeki güvenlik açıklarını gündeme getirdi. Savcılık, kasaların düzenli kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye'deki adliyelerde benzer usulsüzlüklerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor. Soruşturma süreci, dijital delillerin toplanması ve adliyedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ile devam ediyor. Timurtaş’ın kaçış rotası ve ailesinin İngiltere’deki bağlantıları araştırılmakta.

Bu gelişmeler, kamu kurumlarındaki emanet prosedürlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguluyor. Olayın yankıları, adli süreçlerde güvenliğin artırılmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor.