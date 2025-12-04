Dolar
42,4621 %0.03
Euro
49,6543 %0.19
Gram Altın
5.732,84 % -0,13
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel Yerli SMA ilacında ilk imza atıldı! Peki ne zaman piyasada olacak?

Yerli SMA ilacında ilk imza atıldı! Peki ne zaman piyasada olacak?

SMA hastalarına umut olacak yerli ilacın üretimi için ilk resmi adım atıldı. Klinik çalışmalar başladı, gözler şimdi ilacın piyasaya çıkacağı tarihte!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yerli SMA ilacında ilk imza atıldı! Peki ne zaman piyasada olacak?
Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye'de SMA hastaları ve aileleri için umut veren bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç, SMA tedavisinde kullanılan ilacın yerli üretimi için düğmeye bastı. Ankara’da düzenlenen 11’inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda atılan imzalar, yıllardır yurt dışından temin edilen ve yüksek maliyetiyle gündeme gelen SMA ilacının artık Türkiye'de üretileceğinin sinyali oldu.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek, hastalarımızın tedaviye ulaşmasının ilk adımı demektir" diyerek projenin ne kadar kritik olduğunu vurguladı. İmzalanan protokol ile birlikte yalnızca SMA değil, diğer nadir genetik hastalıklara yönelik ilaçların da yerli imkanlarla üretimi için Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Peki yerli SMA ilacı ne zaman raflarda olacak? Yetkililer, klinik aşamaların tamamlanmasının ardından 2026 yılı içinde ilacın kullanıma sunulabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada "Tarihi gün", "Umut oldunuz" gibi etiketlerle binlerce paylaşım yapılırken, aileler ise bir an önce ilacın piyasaya çıkmasını bekliyor.

#Genetik Hastalıklar
#Sma İlacı
#Yerli Üretim
#Tüseb
#Polifarma
#Sağlıkta Yerlilik
#Sağlık Gündemi
#Sma Umut
#Klinik Çalışma
#Sağlıkta Milli Adım
Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu
Ünlü Oyuncu Ceyda Ateş, Sağlık Sorununu Duyurdu
#Magazin / 04 Aralık 2025
AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
AÖF Sınav Tarihleri ve Giriş Belgeleri Hakkında Bilgiler
#Gündem / 04 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
Emekli Promosyon Kampanyaları Aralık 2025: En Yüksek Promosyon Veren Banka Hangisi?
Genel
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
2024 KPSS’ye Giren Herkes Başvurabilecek: 2500 Memur Alımı Başlıyor!
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
Friends Yıldızı Matthew Perry'nin Ölümünde İlk Tutuklama Gerçekleşti
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
MHP Lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve İBB Soruşturmasına İlişkin Açıklamalar
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
Dustin Brown Kimdir, Kariyer Özeti? Kaç Yaşında ve Nereli?
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
3 Aralık 2025 Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı: Tutar 409 Milyon TL’yi Aştı
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
League of Legends (LoL) 2026 Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?
Nisan Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Sömestr ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu!
Nisan Ara Tatili Ne Zaman? 2026 Sömestr ve Yaz Tatili Takvimi Belli Oldu!
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft