Yerli SMA ilacında ilk imza atıldı! Peki ne zaman piyasada olacak?

Türkiye'de SMA hastaları ve aileleri için umut veren bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç, SMA tedavisinde kullanılan ilacın yerli üretimi için düğmeye bastı. Ankara’da düzenlenen 11’inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda atılan imzalar, yıllardır yurt dışından temin edilen ve yüksek maliyetiyle gündeme gelen SMA ilacının artık Türkiye'de üretileceğinin sinyali oldu.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, "Klinik çalışmalara başlamak demek, hastalarımızın tedaviye ulaşmasının ilk adımı demektir" diyerek projenin ne kadar kritik olduğunu vurguladı. İmzalanan protokol ile birlikte yalnızca SMA değil, diğer nadir genetik hastalıklara yönelik ilaçların da yerli imkanlarla üretimi için Ar-Ge çalışmaları başlatıldı.

Peki yerli SMA ilacı ne zaman raflarda olacak? Yetkililer, klinik aşamaların tamamlanmasının ardından 2026 yılı içinde ilacın kullanıma sunulabileceğini belirtiyor. Sosyal medyada "Tarihi gün", "Umut oldunuz" gibi etiketlerle binlerce paylaşım yapılırken, aileler ise bir an önce ilacın piyasaya çıkmasını bekliyor.