MSB: TSK, Kendisine Tehdit Oluşturmayan Hiç Kimse İçin Tehdit Değildir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın, 'Ege'deki yüzlerce adaya füze sistemleri yerleştireceğiz' şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi. MSB, bu tür gerginliği artırıcı söylemlerin, uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu ve gerçeklerden uzak hayalci ifadeler içerdiğini belirtti. Bakanlık, bu tür açıklamaların iki ülke lideri arasındaki olumlu iletişimi zedelemekten başka bir işe yaramadığını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kararlılığı

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit teşkil etmediğini ancak ülkeye yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılığa sahip olduğunu ifade etti. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirdiği haftalık bilgilendirme toplantısında, bu konudaki duruşun net olduğunu belirtti.

Terörle Mücadele Operasyonları

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına dair güncel bilgileri paylaşarak, son bir haftada iki PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi. Ayrıca, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imha çalışmalarının sürdüğünü, ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini aktardı. Menbiç'te imha edilen üç kilometre tünelle birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun toplamda 728 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Hudut Güvenliği ve Kaçak Geçişler

Hudut güvenliğine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Aktürk, yılın başından itibaren yasa dışı geçiş girişiminde bulunan 9 bin 256 kişinin yakalandığını ve bu hafta içerisinde engellenen 1090 kişiyle birlikte yıl içinde toplam engellenen kişi sayısının 60 bin 548'e ulaştığını belirtti. Ayrıca, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ifade edildi.

Gazze'deki Durum ve Uluslararası Toplumun Rolü

Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinerek, uluslararası toplumun, özellikle Birleşmiş Milletler'in, bu duruma karşı etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı. Gazze'ye insani yardımların güvenli bir şekilde ulaşması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanmasının bölgesel barış için elzem olduğunu dile getirdi.

NATO Zirvesi ve Türkiye'nin Rolü

Tuğamiral Aktürk, Türkiye’nin NATO toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurarak, 2026 yılının Temmuz ayında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'nin düzenleneceğini belirtti. Zirve kapsamında Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın gerçekleştirileceği ifade edildi. Ayrıca, Eylül ayında İstanbul'da NATO İletişimciler Konferansı'nın düzenleneceği ve İzmir'de ise NATO EDGE 2026 faaliyetlerinin yapılacağı açıklandı.

Karadeniz'deki Güvenlik Önlemleri

Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılara da değinen bakanlık, bölgedeki deniz tehditlerine karşı tedbirler alındığını ve denizden kaynaklanan güvenlik karmaşasının minimize edildiğini aktardı. Bunun yanında, deniz yetki alanlarının güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alınacağı ifade edildi.

Paşalimanı Deniz Üssü İddiaları

Son olarak, Türkiye'nin Paşalimanı Deniz Üssü'nden çekileceğine dair iddialar yalanlandı. MSB, bu konuda gerçeği yansıtmayan iddiaların asılsız olduğunu ve iş birliğini geliştirmek amacıyla Arnavutluk’ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.