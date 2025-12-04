Okan Buruk, Galatasaray'da Ayrılıklar İçin İlk Adımı Attı

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadro planlamasına hız verdi. Takımda geleceği belirsiz isimleri belirlemeye başlayan Buruk'un, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyunculardan birine veda etme kararı aldığı iddia edildi. Bu durum, kulüpte önemli değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Okan Buruk'un Tercihleri ve Ayrılıklar

Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedeflerken, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Bek, kanat, stoper ve forvet mevkilerine takviyeler yapmak isteyen Buruk'un, oyuncu gönderme konusunda ilk tercihinin Yusuf Demir olduğu öne sürüldü. Hürriyet'te yer alan haberlere göre, Buruk'un bu kararı almasının arkasında yatan nedenlerden biri, 22 yaşındaki oyuncunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandığını belirtmesi oldu.

Yusuf Demir'in Durumu ve Takım İçindeki Rolü

Buruk'un Yusuf Demir ile yolları ayırma kararının ardında iki önemli sebep daha olduğu ifade ediliyor. İlk olarak, Demir'in mental olarak takım arkadaşlarıyla rekabet edemediği ve bu durumun takım dinamiklerini olumsuz etkilediği kaydedildi. Ayrıca, Avusturya vatandaşı olan Yusuf'un yabancı kontenjanını işgal etmesi, Buruk'un transfer stratejisini gözden geçirmesine neden olan bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Bu durum, Galatasaray'ın mevcut kadrosunda daha fazla yerli ve etkili oyuncuya yer açma arzusuyla birleşince, Demir'in takımdan ayrılması kaçınılmaz hale geldi.

Okan Buruk'un bu kararları, Galatasaray'ın sezon sonu hedefleri doğrultusunda daha rekabetçi bir kadro oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Teknik direktörün, Galatasaray için en uygun kadroyu yaratma yönündeki kararlılığı, kulüp içinde büyük bir merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.