Marmarabirlik'ten 622 Milyon TL'lik Ödeme

Marmarabirlik, Ekim ayında başlattığı ürün alım kampanyası çerçevesinde, ortaklarına 5 Aralık Cuma günü 622 milyon TL ödeme yapacağını duyurdu. Bu ödeme, kampanya kapsamında gerçekleştirilen ilk iki dilimdeki 871 milyon TL’lik ödemenin ardından geliyor. Böylece, toplamda ortaklara yapılan ödeme 1 milyar 493 milyon TL’ye ulaşmış olacak.

Ürün Alım Kampanyası ve Ödeme Süreci

2025/2026 iş yılı ürün alım kampanyası başladığı günden itibaren Marmarabirlik, toplamda 3 milyar 100 milyon TL değerinde ürün alımı gerçekleştirdi. Kampanya döneminin ilk iki diliminde yaklaşık 32 bin ton ürün alımı yapılırken, bu süreçte toplam 1 milyar 493 milyon TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Marmarabirlik, ürün bedellerinin yarısını 15 günlük periyotlarla ödeyerek üreticilere destek sunmaya devam ediyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı'nın Açıklamaları

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, 15 Kasım ile 28 Kasım 2025 tarihleri arasında teslim edilen ürün bedeli alacaklarının yüzde 50’sinin karşılığı olarak 622 milyon TL’lik ödemenin yapılacağını belirtti. Yıldız, bu ödeme ile birlikte üreticilere toplamda 1 milyar 493 milyon TL’nin aktarılmış olacağını ifade etti. Ayrıca, dördüncü dilim ödemesinin 19 Aralık’ta gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

Marmarabirlik’in, çiftçilere sağladığı bu mali destek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Üreticilere yapılan ödemeler, sektördeki ekonomik canlılığı desteklerken, aynı zamanda yerel ekonomilerin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

