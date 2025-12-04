Dolar
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
Bakan Şimşek, İhracat Verilerini Değerlendirdi: Teknoloji Kompozisyonu İyileşti

Bakan Şimşek, İhracat Verilerini Değerlendirdi: Teknoloji Kompozisyonu İyileşti

Yayınlanma
14
Bakan Şimşek, İhracat Verilerini Değerlendirdi: Teknoloji Kompozisyonu İyileşti
Okunma Süresi: 2 dk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayı ihracat verilerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla duyurdu. Bakan Şimşek, Kasım ayında Türkiye'nin ihracatının yıllık 270,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu dönemde ithalat ise küresel altın fiyatlarındaki artışın etkisiyle 361,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler, Türkiye'nin dış ticaret dengesi üzerinde önemli bir etkiye sahip.

İhracat ve İthalat Verileri

Bakan Şimşek, ihracat rakamlarının yanı sıra ithalatın artışını da değerlendirdi. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişin ithalat üzerindeki etkilerine dikkat çeken Şimşek, bu durumun Türkiye'nin ticaret dengesi açısından dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu ifade etti. İhracatın artışı ve ithalatın yükselmesi, Türkiye'nin dış ticaretinde kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Teknoloji Kompozisyonundaki İyileşme

Bakan, ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmeye de vurgu yaptı. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatının yıllık bazda yüzde 9,6 oranında bir artış gösterdiğini belirten Şimşek, bu ürünlerin imalat sanayi ihracatındaki payının yüzde 43'e yükseldiğini açıkladı. Bu artış, Türkiye'nin teknolojik üretim kapasitesinin ve rekabet gücünün geliştiğini göstermektedir.

Sanayi Politikaları ve Destekler

Hazine ve Maliye Bakanı, yüksek teknolojili üretimi artırmak ve rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla aktif sanayi politikalarının uygulanmaya devam edeceğini ifade etti. Üretken sektörlere yönelik desteklerin güçlendirileceğini belirten Şimşek, bu stratejilerin Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedeflediğini dile getirdi. Bu bağlamda, sanayi politikalarının önemi ve etkisi, Türkiye'nin ihracat performansında belirleyici bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, Bakan Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'nin ihracat verilerinin yanı sıra teknolojik dönüşüm ve sanayi politikaları konusunda atılan adımları da gözler önüne serdi. Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası ticaret arenasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan stratejilerin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

#Mehmet Şimşek
