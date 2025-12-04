Fenerbahçe Kulübü'nden Sert Açıklama: 'İstismar Ediliyor'

Fenerbahçe Kulübü, 1911-1912 sezonuna ait ilk şampiyonluk kupasının açık artırmayla satışa sunulduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Kulüp, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, kulüp envanterinden yetkisiz olarak çıkarılan materyallerin derhal geri verilmesini talep etti.

İddiaların Arka Planı

Son günlerde çeşitli müzayede evleri, internet platformları ve antikacılar aracılığıyla, Fenerbahçe'nin tarihi objelerinin satışa sunulduğu bilgisi gündeme gelmişti. Kulüp, bu durumun, özellikle 1932 Kuşdili Yangını'ndan kurtarılan ve kulüp kayıtlarından izinsiz çıkarıldığı belirtilen materyallerin satışa çıkarılmasıyla ilgili olduğunu vurguladı. Fenerbahçe Kulübü, bu tür objelerin ticari bir meta olarak pazarlandığını belirterek, kulüp tarihinin bu şekilde istismar edilmesine karşı sert bir duruş sergiledi.

Fenerbahçe'nin Açıklaması

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü envanterinden çıkan hiçbir tarihî obje, 'satılık' değildir. Bu eserlerin yeri şahısların vitrinleri değil, Fenerbahçe Müzesi’dir." ifadelerine yer verildi. Kulüp, bu kapsamda kamuoyunu bilgilendirerek, sahte objeleri pazarlamaya çalışan ve bu süreçte haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Yasal Süreç ve Hukuki Adımlar

Açıklamada, kulüp tarih danışmanlığının yaptığı incelemelere de dikkat çekildi. Kulüp kayıtlarında bahsi geçen objenin bulunmadığı ve ilgili dönemde kulüp mensuplarına bireysel hatıra verilmesi gibi bir uygulamanın olmadığı ifade edildi. Ayrıca, objenin üzerindeki tarihlerin takvim uyumsuzlukları nedeniyle orijinalliği konusunda ciddi şüpheler uyandırdığı belirtildi. Fenerbahçe, benzer nitelikteki objelerin sistematik olarak piyasaya sürülmesinin, kulüp markası üzerinden haksız kazanç elde etmeye yönelik bir sahtecilik girişimi olduğu tespitinde bulundu.

Bu bağlamda, Fenerbahçe Kulübü, "çalıntı" statüsündeki envanter mallarını satan ve sahte ürünlerle dolandırıcılık faaliyeti yürüten kişi ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını duyurdu. Bu tür faaliyetlerde bulunanlar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunulacağı bilgisi verildi. Devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'nin Çağrısı

Fenerbahçe Kulübü, tarihi mirasın korunması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, elinde kulüp envanterinden çıkarılmış materyaller bulunduranların bunları derhal kulübe teslim etmelerini istedi. Aksi takdirde, hukuki süreçlerin titizlikle yürütüleceği ve faillerin en ağır yaptırımlarla karşılaşacağı belirtildi. Kulüp, camianın bu hukuksuzluk karşısında tek vücut olarak hareket edeceğini ifade etti.