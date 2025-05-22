Fetullahçı Terör Örgütü'nün kumpaslarından biri olarak bilinen Balyoz davasında, örgüt yönlendirmesiyle karar verdikleri öne sürülen 4 eski Yargıtay üyesi hakkında Yüce Divan’da görülen davada hapis cezası talep edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin Yüce Divan sıfatıyla yürüttüğü davada, “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçundan her biri için 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

Duruşmada mütalaa açıklandı

Duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Toker cezaevinden video konferansla katıldı. Diğer sanıklar Ekrem Ertuğrul, Abdurrahman Kavun ve Hamza Yaman salonda hazır bulundu. Firari durumdaki Fikriye Şentürk için ise yakalama kararı devam ediyor.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, 4 sanığın örgüt amaçlarına hizmet eden kararlar aldığını ve “zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma” suçunu işlediklerini belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Emekli Tuğgeneral Demir: “Cami bombalayacak dediler, biz camiyi savunduk”

Müşteki olarak ifade veren emekli Tuğgeneral Ali Demir, Balyoz davası nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığını söyledi. Demir, 15 Temmuz gecesi camiyi darbecilere karşı savunduklarını belirterek, “Bizi cami bombalayacak diye yargıladılar, o gece cami karargahımız oldu” dedi.

Sanıkların kararları nedeniyle mağdur edildiğini belirten Demir, davaya katılma talebinde bulundu.

Sanıkların önceki cezaları ve süreç

Daha önce “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla yargılanan eski yargıçlardan Hamza Yaman 11 yıl, Ahmet Toker 14 yıl 3 ay, Abdurrahman Kavun 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Ekrem Ertuğrul ise örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay ceza almış ancak karar bozulmuştu.

Firari sanık Fikriye Şentürk hakkındaki yakalama kararı ise hâlâ yürürlükte.

Yargılama, Anayasa’nın 148. maddesi kapsamında Yüce Divan’da sürdürülüyor. Duruşma, mütalaaya ilişkin beyanların alınması için ileri bir tarihe ertelendi.