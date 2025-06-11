Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Eğitimdeki birinci önceliğimiz, her vatandaşımızın temel hak ve özgürlüklerini şartsız şekilde koruma altına almak” dedi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda düzenlenen **“Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları Programı”**nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve bu modele yön veren değerleri anlattı.

"Anadolu irfanı tüm eğitim yapısına yansıtıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirilen adımların eğitim sisteminde de karşılık bulduğunu vurgulayan Tekin, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın kurulmasını “zihniyet devrimi” olarak tanımladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin, Anadolu irfanına ve milli-manevi değerlere dayalı bir eğitim yaklaşımı sunduğunu belirten Tekin, “Bu milletin parçası olmaktan gurur duyan, değerlerine sahip çıkan kuşaklar yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tek tipleştiren anlayışı geride bıraktık"

Yeni modelin, farklılıkları ötekileştiren değil, onları zenginlik olarak gören bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Temel hak ve özgürlükler artık pazarlık konusu değil. Herkesin inancına ve kimliğine saygılı, özgürlükçü bir eğitim sistemi kuruyoruz” dedi.

Seçmeli derslerde Anadolu irfanı

Tekin, bütün ders programlarında milli ve manevi değerlere yer verildiğini, özellikle "din, ahlak ve değerler" alanında Anadolu irfanını yansıtan seçmeli derslerin bulunduğunu hatırlattı.

“Eleştirilere rağmen yola devam edeceğiz”

Bazı çevrelerin yeni modeli eleştirmesine değinen Tekin, bu eleştirilerden çekinmeden yollarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti:

“Biz bu ülkenin birliği ve beraberliği için yürüyoruz. Kınayanların kınamasından korkmadan halis niyetle çalışmaya devam edeceğiz.”

Katılım yoğundu

Programa DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, BBP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Boztuğ, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir, SES Partisi eski Genel Başkanı Ayhan Bilgen ve eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da katıldı.

Programda deyiş dinletisi sunulurken, panellerde ortak değerlerin eğitim sistemindeki yeri tartışıldı.