Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi ve tedariki amacıyla iyi niyet anlaşması imzaladı. Bu iş birliği, THY’nin yerli SAF temin ettiği ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor.

Üretim 2026’da İzmir’de başlayacak

Tüpraş, İzmir Rafinerisi’nde mevcut altyapıyı kullanarak 2026 yılında SAF üretimine başlamayı planlıyor. Yakıtın, bitkisel ve hayvansal atıklardan üretilerek karbon emisyonlarını geleneksel jet yakıtına göre %87’ye kadar azaltması hedefleniyor. Ürün, ICAO’nun CORSIA programına uygun olarak uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla belgelendirilecek.

300 bin ton/yıl kapasite hedefi

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, SAF üretiminin şirketin 2050 karbon nötr vizyonu doğrultusunda kritik bir adım olduğunu belirtti. Yıl sonuna kadar, İzmir Rafinerisi’nde yıllık 300 bin ton kapasiteye sahip yeni bir üretim ünitesi için yatırım kararı alınması bekleniyor. Tüpraş ayrıca yeşil hidrojen ve sıfır karbonlu elektrik üretimi gibi alanlarda da çalışmalarına devam ediyor.

THY operasyonlarında çevreci dönüşüm

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sürdürülebilirliği çevresel olduğu kadar stratejik ve ekonomik bir gereklilik olarak tanımladı. Ekşi, bu iş birliğinin yalnızca SAF tedarikini değil, aynı zamanda Türkiye'nin üretim altyapısının gelişimini de desteklediğini vurguladı. THY, karbon nötr hedefi doğrultusunda operasyonel süreçlerde çevresel performansını artırmaya yönelik projelerini sürdürüyor.

Havacılıkta çevreci gelecek için kritik adım

Yapılan anlaşma, Türkiye’nin havacılıkta düşük karbonlu gelecek vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. SAF üretiminin yurt içinde başlaması, çevreci teknolojilere geçiş sürecini hızlandırırken, havacılık sektörünün karbonsuzlaşmasına da önemli katkı sağlayacak.