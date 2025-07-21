Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili ortaya atılan “soru sızdırma” iddialarına net yanıt verdi. Tekin, ilgili PDF’in sınavdan önce değil, matbu sınav kitapçığından çekilen fotoğraflarla sınav sonrası oluşturulduğunu açıkladı.

“Siber uzmanlar ve Bakanlık olarak PDF’i inceledik. Dosya, sınav sonrası kitapçıktan fotoğrafla oluşturulmuş. Bu kadar açık olmasına rağmen, bunun üzerinden algı oluşturmak gerçekten haksızlık.”

"Sınav güvenliği üst düzeyde sağlandı"

Tekin, sınav sorularının kapalı devre sistemlerde, jammer cihazlarıyla iletişimi kesilmiş ortamlarda hazırlandığını ve ÖSYM standardında güvenlik tedbirleri alındığını vurguladı. Sorular basım sonrası güvenlik güçlerinin eşliğinde illere ulaştırıldı.

“Sınav gününde okullara girişte cep telefonu, piercing ve küpe gibi teknolojik tehdit oluşturabilecek her şey yasaklandı. Olağanüstü bir güvenlik süreci yürüttük.”

Soruşturmalar anında başlatıldı

Tekin, bazı iddialarda yer aldığı gibi soruşturmanın sınav sonrası değil, iddia ortaya çıkar çıkmaz başlatıldığını söyledi.

“Olay duyulur duyulmaz Diyarbakır Valiliği, Emniyet ve Başsavcılıkla birlikte çalıştık. Gerekli cihazlar alındı, dijital incelemeler yapıldı. İlk analizde güvenlik zafiyeti tespit edilmedi.”

“PDF, sınavdan önce ele geçirilmedi”

Bakanlık ve siber güvenlik birimleri tarafından yapılan teknik incelemede, söz konusu PDF’in sınav sırasında ya da öncesinde değil, kitapçıktan çekilen fotoğraflarla hazırlandığı tespit edildi.

“Bu net bulguya rağmen siyaseten çocuklarımız üzerinden algı üretmek, hem etik değil hem ahlaki değil.”

Sorular yalnızca MEB kaynaklarından hazırlandı

Yusuf Tekin, sınavda kullanılan soruların tamamının, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı ders kitapları ve ücretsiz yardımcı kaynaklardan seçildiğini açıkladı.

“Hiçbir öğrenci dışarıdan para vererek aldığı bir kaynağa ihtiyaç duymamalı. Bu bizim politikamız. Bakanlık olarak tüm kaynakları ücretsiz sunuyoruz.”

“İmam hatip” iddialarına net rakamlar

Bazı imam hatip okullarından olağanüstü sayıda birinci çıktığı yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu ifade eden Tekin, Türkiye genelinde imam hatip ortaokullarından sadece 63 öğrencinin tam puan aldığını vurguladı.

Diyarbakır'da “300 birinci” olduğu iddiasına da değinen Tekin, kentte sadece 10 öğrencinin tam puan aldığını ve hepsinin farklı okullardan olduğunu söyledi.

Özel okullara fahiş zam uyarısı

Özel okul fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, bazı okulların sunduğu hizmetin fiyatını enflasyon oranından fazla artırdığını, bunun denetlendiğini söyledi.

“Bu yıl 100 liraya verilen hizmetin gelecek yıl 500 liraya satılması kabul edilemez. Mevzuata aykırı artışlara müdahale ediyoruz.”

2025’ten itibaren kıyafet, yemek ve kırtasiye giderlerine yapılacak zamların da enflasyonla sınırlı olacağını açıkladı.

Yapay zekâ için yeni ekip ataması

Bilgi İşlem Genel Müdürü’nün görevden alınmasının LGS süreciyle ilgisi olmadığını, yeni dönemde eğitimde yapay zekâ projeleri için alanında uzman bir akademisyenin görevlendirileceğini söyledi.

Zorunlu eğitime esneklik gelebilir

Dünyada zorunlu eğitim süresinin tartışıldığını aktaran Tekin, “12 yıl çocukları okulda tutmak yerine farklı öğrenme yolları geliştirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sınavsız yerleştirme gündemde

Tekin, sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda LGS gibi merkezi sınavların kapsamının daraltılabileceği, sınavsız yerleştirme modellerinin değerlendirileceği sinyalini verdi.