Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan nükleer müzakereler öncesi fikir alışverişinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki bakan görüşmede ayrıca Gazze’de devam eden insani krizi ve Suriye’deki güncel gelişmeleri de gündeme taşıdı.

Gazze ve Suriye dosyası da masadaydı

Fidan ve Erakçi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ağırlaşan insani durumu ve bölgedeki ateşkes çabalarını değerlendirdi. Görüşmede, sivillerin korunmasına yönelik uluslararası çabaların önemi vurgulandı.

Suriye'deki son durumu da ele alan taraflar, bölgede istikrarın korunması için karşılıklı iş birliğinin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

İstanbul’daki nükleer müzakereler için diplomatik zemin hazırlanıyor

İstanbul’da yapılacak nükleer görüşmelerin, bölgesel gerilimi azaltma ve diplomatik çözüm arayışını güçlendirme açısından kritik olduğu ifade edildi. Görüşmenin, müzakerelere zemin hazırlamak ve teknik süreci değerlendirmek amacıyla yapıldığı belirtildi.

Nükleer müzakerelerde İran’ın yanı sıra uluslararası gözlemcilerin de yer alması bekleniyor.