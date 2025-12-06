Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçtiğimiz gece yaşadığı trafik kazası hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. 'Poyraz Karayel' ve 'Kardeşlerim' gibi başarılı projelerdeki performansıyla tanınan 47 yaşındaki oyuncu, kazanın ve sonrasındaki sağlık durumunun detaylarını takipçileriyle paylaştı. Nalçakan, açıklamalarında kaza sırasında yaşananları ve iklim koşullarının etkisini vurguladı.

Kazanın Detayları

Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın iklim koşullarının etkisiyle meydana geldiğini belirtti. “Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim, çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem de sevenlerimizi üzebiliyor,” diyerek takipçilerini bilgilendirdi. Kazanın detaylarını aktarırken, “Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti,” ifadelerini kullandı.

Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Kaza sonrası hem kendi sağlık durumu hem de diğer sürücünün durumu hakkında olumlu bilgiler veren Nalçakan, hayranlarını rahatlattı. “Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda,” şeklinde konuşarak, takipçilerinin kaygılarını giderdi.

Bu tür kazaların, özellikle olumsuz hava koşullarında daha sık yaşandığı bilinirken, Nalçakan'ın açıklamaları doğrultusunda, kazanın ardından kendisinin ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, hayranları ve takipçileri tarafından dikkatle takip edildi.