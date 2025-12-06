Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi

Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Celil Nalçakan Trafik Kazası Geçirdi
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, geçtiğimiz gece yaşadığı trafik kazası hakkında sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. 'Poyraz Karayel' ve 'Kardeşlerim' gibi başarılı projelerdeki performansıyla tanınan 47 yaşındaki oyuncu, kazanın ve sonrasındaki sağlık durumunun detaylarını takipçileriyle paylaştı. Nalçakan, açıklamalarında kaza sırasında yaşananları ve iklim koşullarının etkisini vurguladı.

Kazanın Detayları

Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazanın iklim koşullarının etkisiyle meydana geldiğini belirtti. “Herkese merhabalar. Birinci ağızdan duyun istedim, çünkü böyle durumlarda yanlış bilgi hem sevdiklerimizi hem de sevenlerimizi üzebiliyor,” diyerek takipçilerini bilgilendirdi. Kazanın detaylarını aktarırken, “Evet, bir trafik kazası geçirdik. İklim koşulları sebebiyle karşıdan gelen kardeşimiz direksiyon hakimiyetini kaybetti,” ifadelerini kullandı.

Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Kaza sonrası hem kendi sağlık durumu hem de diğer sürücünün durumu hakkında olumlu bilgiler veren Nalçakan, hayranlarını rahatlattı. “Bizde çizik bile yok ama araçlar biraz sıkıntılı bir durumda. Yanlış bir haber canınızı sıkmasın diye benden duyun istedim. Her şey yolunda,” şeklinde konuşarak, takipçilerinin kaygılarını giderdi.

Bu tür kazaların, özellikle olumsuz hava koşullarında daha sık yaşandığı bilinirken, Nalçakan'ın açıklamaları doğrultusunda, kazanın ardından kendisinin ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor. Ünlü oyuncunun sosyal medya üzerinden yaptığı bu açıklama, hayranları ve takipçileri tarafından dikkatle takip edildi.

#Celil Nalçakan
Cloudflare'de Yeni Erişim Sorunu: Şirket Düzeltme Yayınladı
Cloudflare'de Yeni Erişim Sorunu: Şirket Düzeltme Yayınladı
#Teknoloji / 06 Aralık 2025
Bakan Kacır: Yolun Açık Olsun Togg
Bakan Kacır: Yolun Açık Olsun Togg
#Ekonomi / 06 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Oyuncu Seda Bakan Erel Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Oyuncu Seda Bakan Erel Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Magazin
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
Bade İşçil'in Kadın Arkadaşlıkları Üzerine Yaptığı Açıklamalar Dikkat Çekti
Krediyle Alınan Sıfır Araç, 24 Kez Servise Gitti: 'Mağdur Oldum, Borçlarım İki Katına Çıktı'
Krediyle Alınan Sıfır Araç, 24 Kez Servise Gitti: 'Mağdur Oldum, Borçlarım İki Katına Çıktı'
Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor
Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor
Arif Kocabıyık Kimdir? İlave TV’nin Kurucusu Neden Tutuklandı?
Arif Kocabıyık Kimdir? İlave TV’nin Kurucusu Neden Tutuklandı?
MasterChef Türkiye 2025 Finali Canlı Yayında
MasterChef Türkiye 2025 Finali Canlı Yayında
Öğretmen Affetti, Polis İnceleme Başlattı
Öğretmen Affetti, Polis İnceleme Başlattı
Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak? Promosyon Miktarı Ne Kadar?
Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak? Promosyon Miktarı Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft