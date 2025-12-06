Dolar
Düğünlerinde Seslendirdikleri Şarkı Viral Olunca Ankaralı Coşkun'dan 300 Bin Liralık Dava

Düğünlerinde Seslendirdikleri Şarkı Viral Olunca Ankaralı Coşkun'dan 300 Bin Liralık Dava

Yayınlanma
14
Düğünlerinde Seslendirdikleri Şarkı Viral Olunca Ankaralı Coşkun'dan 300 Bin Liralık Dava
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir'de düğünlerinde Ankaralı Coşkun'un 'Ne Bilsin Eller' adlı şarkısını seslendiren Öznur ve Hasan Başkaya çifti, sosyal medyada viral olan videolarının ardından beklenmedik bir hukuki süreçle karşı karşıya kaldı. Şarkının sahibi Coşkun Direk, çifte 300 bin liralık dava açarak uzlaşma talebinde bulundu.

Düğün Günü ve Viral Video

2023 yılının Haziran ayında hayatlarını birleştiren Hasan ve Öznur Başkaya, düğünlerinde müzikle olan tutkulu bağlarını sergileyerek davetlilere keyifli anlar yaşattı. Düğün sırasında seslendirdikleri 'Ne Bilsin Eller' şarkısı, sosyal medya platformlarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Çiftin düğün anlarını ölümsüzleştiren videolar, çeşitli düğün sayfalarında paylaşıldı ve geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hasan Başkaya, kendi hesaplarında bu videoların yalnızca 1.500 beğeni aldığını, ancak diğer hesaplarda milyonlara ulaştığını belirtti.

Hukuki Süreç ve Talepler

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından, Ankaralı Coşkun'un çift hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı. İlk başta çiftin performansını tebrik eden Coşkun, daha sonra soruşturma açılması gerektiğini belirterek, davayı başlattı. Başkaya çifti, bu süreçte kendilerine hiçbir maddi kazanç sağlamadıklarını ifade etti. Hasan Başkaya, "Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim," şeklinde konuştu.

Telif Hakları ve Kamuoyu Tepkisi

Başkaya çifti, Ankaralı Coşkun'un şarkıyı artık kendilerine yasakladığını belirtti. Hasan Başkaya, telif yasalarının bu alanda büyük boşluklar taşıdığını savundu ve "Maddi kazanç olmadan bile izinsiz söylemek dava konusu olabiliyormuş. Bu tüm müzisyenleri ilgilendiren ciddi bir konu," dedi. Çift, müzik kariyerlerine zarar vermeden bu durumu aşmak adına Ankaralı Coşkun ile iletişim kurarak şarkıyı birlikte seslendirmek istediklerini de dile getirdi.

Çiftin İsteği ve Müzik Tutkusu

Hasan Başkaya, tüm sürece rağmen Ankaralı Coşkun'a olan sevgilerini dile getirerek, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok," ifadelerini kullandı. Çiftin müzik tutkusunu ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları göz önünde bulundurarak, müziğin sosyal medya üzerindeki etkilerinin ve telif haklarının nasıl bir yol alacağına dair tartışmaların daha da artması bekleniyor.

