Gram Altın Fiyatları Yükselişte: Uzmanlardan Yıl Sonu Tahmini

Yıl sonuna yaklaşırken gram altın fiyatları, piyasalarda yeniden hareketlenme göstermeye başladı. Nakit paraya sahip olan ya da yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, gram altın alım fırsatlarını araştırıyor. Uzman analistler, yıl sonu fiyatlarıyla ilgili tahminlerini paylaşıyor ve gram altının şu anki 5800 TL seviyelerinin alım için uygun bir fırsat sunduğunu belirtiyor.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel altın piyasasına ilişkin yayımlanan son rapor, 2025 yılı itibarıyla dolar bazında altının olağanüstü bir performans göstermeye devam edeceğini öngörüyor. Kasım ayında yıllık bazda yüzde 60’ı aşan getiri elde eden altın, birçok rekor kırdı. Jeopolitik belirsizliklerin artması, doların değer kaybetmesi ve güçlü fiyat momentumu, bu yükselişin ana sebepleri arasında yer alıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı ve merkez bankalarının artan altın alımları da fiyatların yükselmesinde etkili faktörler olarak öne çıkıyor.

Ekonomik Göstergeler ve Altın Fiyatları

Raporda, altının ekonomik büyüme, enflasyon ve para politikası gibi makroekonomik göstergelere duyarlı hareket ettiği vurgulanıyor. Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve faiz indirimine dair artan beklentiler, altının ılımlı bir yükseliş trendini sürdürebileceği yönünde sinyaller veriyor. Ancak, küresel risklerin artması durumunda altının güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Özellikle ABD'de Donald Trump yönetiminin ekonomi politikalarının başarılı olması, jeopolitik risklerin azalması ve faiz artışları, altın fiyatlarını aşağı çekebilecek unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Gram Altın Fiyatlarının Kısa Vadeli Seyri

Son haftalarda gram altın fiyatları 5800 TL seviyelerine kadar yükselirken, ardından 5700 TL bandına geri çekildi. Fiyatların kısa vadeli yönü, 10 Aralık’ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararıyla şekillenecek. Fed'in faiz indirimi beklentileri, altın için destekleyici görünürken, ABD tahvil piyasasındaki dalgalanma ve yatırımcıların yön arayışları, son fiyat düşüşünde etkili oldu. Uzman Belgin Maviş, altındaki geri çekilmeleri “alım fırsatı” olarak değerlendirdi ve Fed’in faiz indirimine gitmesinin ardından Japonya Merkez Bankası’nın olası faiz artırımlarının altın üzerinde kısa süreli satış baskısı yaratabileceğini belirtti.

Yıl Sonu Fiyat Tahminleri

Maviş, gram altının hem dolar kuru hem de ons altın fiyatlamasıyla şekillendiğini vurgulayarak, yıl sonu hedefinin 6000 TL olarak belirlendiğini ifade etti. Aralık ayında enflasyonun düşük gelmesi durumunda gram altının 5500 TL ile 5900 TL aralığında hareket edebileceği öngörülüyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri operasyonları gibi jeopolitik gelişmelerin, altın fiyatlarında ani dalgalanmalara yol açabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

İslam Memiş'in Görüşleri

Gram altın konusunda uzman İslam Memiş de benzer görüşler paylaşıyor. Kapalıçarşı fiyatlarının 5848 TL civarında olduğunu ifade eden Memiş, 5800 TL altındaki fiyatların alım fırsatı sunduğunu belirtiyor. Uzun vadede altın fiyatlarının yukarı yönlü beklentisinin güçlü olduğunu vurgulayan Memiş, ons ve gram altının ayrı kulvarlarda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca, gümüşte tarihi seviyelerin görüldüğünü ve gram fiyatının 80 TL’nin üzerini test ederek rekor kırdığını hatırlattı. Gümüşte uzun vadeli stratejilerinin değişmediğini belirten Memiş, 2026 yılı için üç haneli fiyat tahmininde bulundu.