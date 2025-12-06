İspanya Başbakanı Pedro Sánchez Spotify Wrapped'ini Paylaştı

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, popüler müzik akış platformu Spotify'ın kullanıcılarına sunduğu "Wrapped" özelliği aracılığıyla kişisel müzik tercihlerini paylaştı. Bu yıl en çok dinlediği şarkılar, albümler ve müzik türleri hakkında detayları sosyal medyada takipçileriyle buluşturdu. Sánchez, bu paylaşımı ile müzikseverler arasında popüler hale gelen bu moda katıldığını belirtti.

Müzik Tercihleri ve Dinleme Alışkanlıkları

Sánchez, yaptığı açıklamada, "Görüyorum ki Wrapped'iniz hakkında çokça yorum yapıyorsunuz, bu yüzden ben de sizinkini paylaşmaya karar verdim," ifadelerini kullandı. Başbakanın müzik dinleme alışkanlıkları arasında Cool Jazz, Indie Rock, Elektronik, Rock ve Art Pop gibi çeşitli türler dikkat çekiyor. Özellikle son dönemlerde elektronik müziğe yöneldiğini belirten Sánchez, "Son aylarda daha fazla elektronik müzik dinlemeye başladım," dedi.

Dinlenen Şarkılar ve Sanatçılar

Bu yıl toplamda 1.084 şarkı dinlediğini ifade eden Sánchez, bu sayının kendisi için az olduğunu belirterek, "Bana az geldi," şeklinde yorumda bulundu. En çok dinlediği şarkı ise Joan As Police Woman'a ait "The Dream" oldu. Başbakan, toplamda 615 farklı sanatçıyı dinlediğini ve en çok tercih ettiği isimler arasında Brad Mehldau, Destroyer, Bon Iver ve Joan As Police Woman'ın bulunduğunu bildirdi.

Caz Müzik Tercihi ve Sanatçı Tavsiyesi

Sánchez, bu yıl özellikle caz müziğine yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, Brad Mehldau'nun en çok dinlediği sanatçı olduğunu belirtti. "Bu yıl güzel, oldukça eklektik müzikler dinledim. En tepedeki isim, dinlemenizi tavsiye ettiğim harika bir sanatçı olan Joan As Police Woman'dan başkası olamaz," dedi. Bu tür kişisel paylaşımlar, liderin müzikle olan bağlılığını ve farklı müzik türlerine olan ilgisini gözler önüne seriyor.

Müzikal Yaşı ve Kişisel İlişkileri

Sánchez'in Spotify Wrapped sonuçlarına göre müzikal yaşı 83 olarak belirlendi. Başbakan, bu durumu mizahi bir dille "Yine de gayet iyi taşıyorum," şeklinde ifade etti. Ayrıca, Sánchez'in son dönemdeki kişisel ilişkileri de dikkat çekiyor; magazin dünyasında yer alan bilgilere göre, "Sex and The City" dizisindeki Samantha karakteri ile tanınan sevgilisiyle evlenmesi, gündemdeki yerini koruyor.