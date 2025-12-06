Bakan Fidan: "Trump'ın Yapmak İstedikleri, Türkiye'nin Hedef ve Çıkarlarıyla Büyük Ölçüde Örtüşüyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin dış politika hedeflerinin ABD eski Başkanı Donald Trump'ın vizyonuyla büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti. Fidan, Ukrayna, Gazze ve Suriye gibi bölgelerde barış inşası çabalarının önemine vurgu yaptı.

Doha Forumu'nda Barış ve Arabuluculuk Üzerine Değerlendirmeler

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı oturumda konuşan Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin dış politika önceliklerini açıkladı. Oturuma, CNN International'ın Dış Haberler Servisi Şefi Christiane Amanpour'un yanı sıra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de katıldı.

Göçmenlik Sorunu ve Türkiye'nin Rolü

Bakan Fidan, göçmenlik meselesinin Türkiye için önemli bir konu olduğunu belirtti. "Eğer mahallenizde bir kriz açığa çıkıyorsa, o krize eğilmek zorundasınız. Bu bir insanlık görevi," diyen Fidan, Suriye'deki krizin Türkiye'nin iç siyasetinde de etkili olduğunu vurguladı. Suriye'deki mülteci akınının Türkiye'nin açık kapı politikasıyla başladığını ifade eden Fidan, bu durumun insani hedeflere hizmet ettiğini belirtti.

Barış İnşası Faaliyetleri ve Uluslararası İş Birliği

Fidan, Ukrayna'da, Gazze'de ve Suriye'de barışın sağlanabilmesi için uluslararası iş birliğinin şart olduğunu vurguladı. "Son 10 yıl içerisinde karşı karşıya kaldığımız mülteci krizinden çok ağır dersler çıkardık," diyen Fidan, bu bölgelerde arabuluculuk faaliyetlerinin önemini vurguladı. Konuşmasında, "İnsanların yaşadığı acıları hafifletme imkanı sağlanabilir," şeklinde ifadelerde bulundu.

Uluslararası İstikrar Gücü Tartışmaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konusuna da değindi. Türkiye'nin bu güce asker gönderme niyetinin olup olmadığı sorusuna yanıt veren Fidan, Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti. ISF'nin misyonunun net bir şekilde tanımlanması gerektiğini ifade eden Fidan, "ISF'in konuşlandırılması sürecinde ilk hedefimiz, Filistinlileri İsraillilerden sınır hattında ayırmak olmalı," şeklinde konuştu.

Rusya ile İlişkiler ve Barış Süreci

Amanpour'un Rusya'nın Avrupa üzerindeki tehditleriyle ilgili sorularını yanıtlayan Fidan, Avrupa'nın Rusya'ya karşı daha yapıcı çözümler araması gerektiğini vurguladı. "Müzakerelere geçiş hemen savaşı durdurmayabilir, ancak yardımcı olur," diyen Fidan, barış müzakerelerinin önemine dikkat çekti. Avrupa'nın Rusya'ya güvenmemesi gereken pek çok sebebi olduğunu belirten Fidan, "Bir çatışma olması, konuşamayacağınız anlamına gelmiyor," dedi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin uluslararası barış çabalarına katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade ederek, tüm tarafların barış için bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Forumda, Türkiye'nin dış politikası ve bölgesel krizlere yaklaşımının yanı sıra, uluslararası iş birliğinin gerekliliği üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu.