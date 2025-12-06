Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı: Kalıcı Barış İçin Somut Adımlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İstanbul Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde 'Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı' düzenliyor. İki gün sürecek olan konferansa, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok siyasetçi, hukukçu ve aktivist katılıyor. Konferans, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat'ta başlattığı Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ni dünya deneyimleriyle birlikte ele almayı amaçlıyor.

Açılış Konuşmaları ve Katılımcı Beklentileri

Konferansın açılış konuşmalarını DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan gerçekleştirdi. Hatimoğulları, barışın kalıcı hale gelmesi için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. "Bu konferanstan sadece sunumlar değil, mücadelenin içinden gelen barışın tartışıldığını görüyoruz" diyen Hatimoğulları, Güney Amerika, Katalonya ve Mezopotamya'dan gelen barış fısıltılarına dikkat çekti. Geçmişte yaşanan savaşların sonuçlarına atıfta bulunarak, "Üçüncü dünya savaşının arifesindeyiz" ifadesini kullandı. Hatimoğulları, Rojava'nın farklı inançların yaşayabileceği bir model oluşturduğunu, bu nedenle oranın geleceğinin açılması gerektiğini belirtti.

Barış Sürecinin Önemi ve Kadınların Rolü

Hatimoğulları, Sayın Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın savaş ve sömürünün arttığı bir dönemde kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kadınların barış masasında yer almasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Barış için uzatılan eli hep birlikte güçlendireceğiz" dedi. Kadınların barış sürecindeki rolünün artırılması gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, kapitalist sisteme karşı enternasyonalist mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tuncer Bakırhan'ın Değerlendirmeleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise dünya ve Ortadoğu'nun büyük bir kriz içinde olduğunu, Türkiye'nin bu karmaşanın merkezinde yer aldığını belirtti. "Yüzyıldır adı konulmamış bir Kürt meselesi var" diyen Bakırhan, Kürtlerin haklarının henüz verilmediğini ve bu durumun sürdüğünü aktardı. Bakırhan, Kürtlerin özgürleşmesinin ve Türkiye’nin demokratikleşmesinin önemli olduğunu vurguladı. Bu sürecin hem Türkiye hem de Ortadoğu'ya barış getireceğine inandığını ifade etti.

Öcalan’ın Rolü ve Çözüm Önerileri

Bakırhan, Sayın Öcalan’ın demokratikleşme sürecinin merkezinde yer aldığını belirterek, "Öcalan, iktidar zayıflamadıkça demokrasinin olmayacağını ifade ediyor" dedi. Ayrıca, devlet yetkilileri ve komisyon üyelerinin Öcalan ile görüşmelerinin önemine dikkat çekti. Ortadoğu’daki ulus devlet krizinin derinleştiğine vurgu yapan Bakırhan, Türkiye’nin demokratik dönüşümüyle bu krizi aşabileceğini belirtti. Çözümün demokratik ulus anlayışında yattığını ifade eden Bakırhan, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini savundu.