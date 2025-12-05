Bakan Uraloğlu: Kırık Tüneli, Dağların Kalbine Mühendislik İmzası Atıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum-Rize arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak olan Kırık Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bu proje, sadece iki şehri birbirine bağlamakla kalmayıp, aynı zamanda mühendislik açısından da önemli bir eser niteliği taşıyor.

Proje Hakkında Bilgiler

Bakan Uraloğlu, inceleme sırasında Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de aralarında bulunduğu bir heyetle birlikte brifing aldı. Kırık Tüneli projesinin, ülkenin Kuzey-Güney koridorundaki en önemli hatlardan biri olduğunu belirten Uraloğlu, tünelin Ovit Tüneli'nin tamamlayıcısı niteliğinde olduğunu ifade etti. Proje tamamlandığında, hem yolun fiziki standartlarında iyileşme sağlanacak hem de güzergah üzerindeki trafik güvenliği artırılacak.

Kırık Tüneli'nin Özellikleri

Kırık Tüneli, toplamda 7 bin 100 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve 8,7 kilometre bağlantı yolu ile birlikte inşa ediliyor. Proje kapsamında ayrıca 88 metre uzunluğunda iki adet çift köprü, bir adet 19 metre uzunluğunda tek köprü ve 390 metre uzunluğunda bir acil kaçış rampası da yer alıyor. Bakan Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla mevcut güzergahın 52 kilometre kısalacağını, böylece Erzurum ile Rize arasındaki mesafenin 196 kilometreye düşeceğini açıkladı.

Projenin Zorlukları ve Çözüm Yöntemleri

Bakan Uraloğlu, dağlık bölgelerde karşılaşılan zemin zorluklarına dikkat çekerek, "Proje sırasında karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri yoğun yer altı suyu baskısıdır. Bu nedenle, suyu deşarj etmek için kuyular açtık. En yoğun zamanlarda saniyede 206 litre su tahliyesi gerçekleştirdik" dedi. Ayrıca, tünelin inşaat sürecinde yaşanan bazı gecikmelerin, zorlu zemin koşullarından kaynaklandığını belirtti. Ancak, projenin sağlam ve güvenli bir şekilde tamamlanacağının altını çizdi.

Erzurum'un Stratejik Önemi

Bakan Uraloğlu, Erzurum’un Kafkasya Koridoru üzerindeki stratejik konumuna da vurgu yaparak, "Erzurum, transit ticaret yolu üzerinde önemli bir sanayi ve ticaret merkezidir. Bu nedenle, ulaştırma ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız" şeklinde konuştu. Son 23 yılda Erzurum'a ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 126 milyar liralık yatırımın altını çizen Uraloğlu, bu projelerin kent için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Demir Yolu ve Havalimanı Projeleri

Uraloğlu, Erzurum'un demir yolu ağını yenilediklerini ve Erzurum Palandöken Lojistik Merkezinin açılmasıyla sanayi ve ticaret faaliyetlerinin güçlendiğini söyledi. Ayrıca, 379 kilometre uzunluğundaki Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı için etüt proje çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Havalimanı konusunda da önemli gelişmeler yaşandığını, özellikle kış aylarında yaşanan sıkıntıları gidermek için özel aydınlatma sistemi CAT-3'ü devreye aldıklarını ifade etti.