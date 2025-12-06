Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor

Samsung'un 2026 yılı başında tanıtmayı planladığı Galaxy S26 serisi ile ilgili teknik özellikler netleşmeye başladı. Yeni modellerin kablosuz şarj hızlarının artacağı bilgisi, teknoloji meraklıları ve kullanıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Şirket, geliştirdiği EP-P2900 model numaralı yeni şarj cihazıyla, kullanıcıların kablosuz şarj deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

Yeni Şarj Cihazı EP-P2900 ile Gelen Yenilikler

Samsung'un EP-P2900 modeli, önceki Qi2 şarj cihazının sunduğu 15W hızına kıyasla 25W kablosuz şarj desteği sağlayacak. Bu yenilik, kullanıcıların cihazlarını daha kısa sürede şarj etmelerini mümkün kılacak. Koyu gri renkte piyasaya sürülecek olan şarj cihazı, yalnızca Galaxy S serisi değil, aynı zamanda Galaxy Z serisi ve Galaxy Buds modelleri ile de uyumlu olacak. Bu durum, Samsung'un ekosistem genelinde daha yüksek şarj hızlarına geçiş yaptığına işaret ediyor.

Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Özellikleri

Galaxy S26 serisi, kablosuz şarj tarafında önemli değişiklikler sunacak. Galaxy S26 Ultra'nın 25W kablosuz şarj desteği sunması beklenirken, Galaxy S26 ve S26+ modellerinin ise 20W kablosuz şarj desteği ile gelmesi öngörülüyor. Kablolu şarj tarafında da farklılıklar dikkat çekiyor. Galaxy S26 Ultra'nın 60W hızlı şarj desteğine sahip olacağı, S26 ve S26+ modellerinin ise sırasıyla 25W ve 45W kablosuz şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Tanıtılacak

Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Bu etkinlikte, yeni şarj aksesuarlarının da duyurulması bekleniyor. Böylece kullanıcılar, yeni nesil Galaxy S26 serisi telefonlarıyla birlikte gelişmiş şarj çözümlerine de erişim sağlayacaklar.

Kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra'nın detayları ile ilgili bilgiler, etkinlik tarihine yaklaştıkça daha da netleşecektir. Teknoloji dünyası, Samsung'un bu yeni serisi ile birlikte kablosuz şarj alanında nasıl bir yenilik sunacağını merakla bekliyor.