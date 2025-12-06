Dolar
42,5354 %0.07
Euro
49,5729 %-0.06
Gram Altın
5.746,23 % -0,12
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor

Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Hızları Artıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Samsung'un 2026 yılı başında tanıtmayı planladığı Galaxy S26 serisi ile ilgili teknik özellikler netleşmeye başladı. Yeni modellerin kablosuz şarj hızlarının artacağı bilgisi, teknoloji meraklıları ve kullanıcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Şirket, geliştirdiği EP-P2900 model numaralı yeni şarj cihazıyla, kullanıcıların kablosuz şarj deneyimini önemli ölçüde geliştirmeyi hedefliyor.

Yeni Şarj Cihazı EP-P2900 ile Gelen Yenilikler

Samsung'un EP-P2900 modeli, önceki Qi2 şarj cihazının sunduğu 15W hızına kıyasla 25W kablosuz şarj desteği sağlayacak. Bu yenilik, kullanıcıların cihazlarını daha kısa sürede şarj etmelerini mümkün kılacak. Koyu gri renkte piyasaya sürülecek olan şarj cihazı, yalnızca Galaxy S serisi değil, aynı zamanda Galaxy Z serisi ve Galaxy Buds modelleri ile de uyumlu olacak. Bu durum, Samsung'un ekosistem genelinde daha yüksek şarj hızlarına geçiş yaptığına işaret ediyor.

Galaxy S26 Serisinin Kablosuz Şarj Özellikleri

Galaxy S26 serisi, kablosuz şarj tarafında önemli değişiklikler sunacak. Galaxy S26 Ultra'nın 25W kablosuz şarj desteği sunması beklenirken, Galaxy S26 ve S26+ modellerinin ise 20W kablosuz şarj desteği ile gelmesi öngörülüyor. Kablolu şarj tarafında da farklılıklar dikkat çekiyor. Galaxy S26 Ultra'nın 60W hızlı şarj desteğine sahip olacağı, S26 ve S26+ modellerinin ise sırasıyla 25W ve 45W kablosuz şarj desteğiyle geleceği belirtiliyor.

Galaxy Unpacked Etkinliğinde Tanıtılacak

Galaxy S26 serisi, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. Bu etkinlikte, yeni şarj aksesuarlarının da duyurulması bekleniyor. Böylece kullanıcılar, yeni nesil Galaxy S26 serisi telefonlarıyla birlikte gelişmiş şarj çözümlerine de erişim sağlayacaklar.

Kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S26, S26 Plus ve S26 Ultra'nın detayları ile ilgili bilgiler, etkinlik tarihine yaklaştıkça daha da netleşecektir. Teknoloji dünyası, Samsung'un bu yeni serisi ile birlikte kablosuz şarj alanında nasıl bir yenilik sunacağını merakla bekliyor.

Oyuncu Seda Bakan Erel Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
Oyuncu Seda Bakan Erel Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?
#Magazin / 06 Aralık 2025
Arif Kocabıyık Kimdir? İlave TV’nin Kurucusu Neden Tutuklandı?
Arif Kocabıyık Kimdir? İlave TV’nin Kurucusu Neden Tutuklandı?
#Gündem / 06 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
MasterChef Türkiye 2025 Finali Canlı Yayında
MasterChef Türkiye 2025 Finali Canlı Yayında
Gündem
Öğretmen Affetti, Polis İnceleme Başlattı
Öğretmen Affetti, Polis İnceleme Başlattı
Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak? Promosyon Miktarı Ne Kadar?
Sağlık Bakanlığı Promosyonu Ne Zaman Yatacak? Promosyon Miktarı Ne Kadar?
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte D Grubu
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte D Grubu
KYK ödemeleri başlıyor! Hangi gün yatacak? Kimlik numarasına göre tablo
KYK ödemeleri başlıyor! Hangi gün yatacak? Kimlik numarasına göre tablo
Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?
Futbol şöleni başlıyor! 2026 Dünya Kupası grup maçları ne zaman?
Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?
Adalet Bakanlığı’na 15 bin personel: Hangi kadrolara alım var?
On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen yine çıkmadı
On Numara sonuçları açıklandı! 10 bilen yine çıkmadı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft