Krediyle Alınan Sıfır Araç, 24 Kez Servise Gitti: 'Mağdur Oldum, Borçlarım İki Katına Çıktı'

Krediyle Alınan Sıfır Araç, 24 Kez Servise Gitti: 'Mağdur Oldum, Borçlarım İki Katına Çıktı'

Krediyle Alınan Sıfır Araç, 24 Kez Servise Gitti: 'Mağdur Oldum, Borçlarım İki Katına Çıktı'
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul'da personel taşımacılığı yapan Doğan Daniş, 10 Ocak 2024 tarihinde kredi çekerek satın aldığı sıfır minibüsün motor arızası nedeniyle 24 kez yetkili servise götürüldüğünü belirtti. Daniş, aracın sürekli arıza vermesi ve onarılamaması nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Bu durum, hem finansal yükümlülüklerini artırdı hem de iş sözleşmelerinin iptaline yol açtı.

Arıza Sorunları ve Servis Deneyimleri

Daniş, aracı satın alırken daha yol almadığını vurgulayarak, “Aldıktan bir sene sonra her gün arıza verdi. Tam 24 kez servise götürdüm. Araçtaki motor ışığı sürekli yanıyor ve çekişten düşüyor. Her seferinde farklı arızalar nedeniyle bu ışığın yandığını söylüyorlar ama bir türlü problemi çözemediler” dedi. Yılbaşından bu yana aracı toplamda iki ay bile çalışmadığını belirten Daniş, sürekli olarak yetkili servisten ‘Hallediyoruz’ yanıtını aldığını ancak sorunların tekrarlanmaya devam ettiğini aktardı.

Finansal Zorluklar ve İtiraz Süreci

Aracını kullanamadığı için iş yerindeki sözleşmesinin iptal olduğunu açıklayan Daniş, “Olay nedeniyle mağdur oldum. Kredi kartlarım ve borçlarım iki katına çıktı. Neredeyse icralık duruma geldim” diye konuştu. Ayrıca, aracın değiştirilmesi talebinde bulunduğunu ancak yetkililerin bu konuda kendisine yardımcı olamadığını vurguladı. Daniş, “Araca güvenerek iş alırken sözleşme imzaladım. Ancak şimdi bütün sözleşmelerim iptal oldu” dedi.

Hukuki Süreç ve Tüketici Hakları

Daniş’in avukatı Hikmet Bakır, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' çerçevesinde ayıp bildirimi yapıldığını ve noter aracılığıyla şirketin yetkililerine ihtarname gönderildiğini bildirdi. Bakır, 26 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul 17’nci Noterliği aracılığıyla gönderilen ihtarnamede, aracın satın alındığı günden bu yana yetkili serviste yapılan bakımların ardından bile sürekli arıza verdiğini, 60 gündür serviste bekletildiğini ve Daniş'in personel taşımacılığından elde ettiği aylık 176 bin TL gelirini kaybettiğini belirtti. Bu süreçte, aracın garantisinin bu ay sona ereceği de dikkat çekiyor.

#Borçlanma
#İstanbul
#Tüketici Hakları
#Araba Arızası
#Servis Sorunu
