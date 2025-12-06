Dolar
Bakan Kacır: Yolun Açık Olsun Togg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na kabul edilmesi dolayısıyla olumlu değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Togg'un küresel pazarlara açılma sürecine katkıda bulunacağını vurguladı.

Togg'un TURQUALITY Programı'na Katılımı

Ticaret Bakanlığı'nın TURQUALITY Programı, Türk markalarının uluslararası pazarlarda daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için destekleyici bir platform sunmaktadır. Bu programın bir parçası olarak Togg'un kabul edilmesi, yerli otomobilin global arenada daha fazla tanınmasına ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İhracat Hedefleri ve Beklentiler

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada Togg'un Almanya ile başlayan ihracat sürecinin giderek ivme kazandığını belirterek, "Almanya ile başlayan ihracatın günden güne büyümesi, Türkiye'miz için iftihar vesilesi olacak. Yolun açık olsun Togg" ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler, Togg'un sadece yerli pazar değil, uluslararası pazarlarda da önemli bir aktör olma hedefini desteklemektedir.

Togg'un Küresel Vizyonu

Togg, Türkiye'nin otomotiv sektöründe bir dönüm noktası olmayı hedeflemekte ve bu çerçevede sadece bir araç üretmekle kalmayıp, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanında da öncü olmayı planlamaktadır. Bakan Kacır'ın ifadeleri doğrultusunda, Togg'un uluslararası standartlarda bir marka haline gelmesi ve Türk sanayisinin globalleşme sürecine katkıda bulunması beklenmektedir.

