İnfaz Düzenlemelerini İçeren '11'inci Yargı Paketi' Komisyonda Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, dolandırıcılık suçları ve infaz düzenlemelerini içeren '11'inci Yargı Paketi'ni onayladı. Bu kapsamda yapılan değişikliklerle taksirle yaralama suçlarına verilen cezalar artarken, suç örgütlerine yönelik yeni yaptırımlar da getirildi. Ayrıca, trafik suçları için hapis cezası düzenlemeleri de hayata geçirildi.

Kanun Teklifinin Detayları

Adalet Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında yaptığı toplantıda 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele aldı. Komisyon, yapılan görüşmelerin ardından teklifi kabul etti. Genel kurulda görüşülmesi beklenen bu düzenlemenin, dolandırıcılık suçlarına ilişkin yargılamaların asliye ceza mahkemelerinde yapılmasını öngördüğü belirtildi. Ayrıca, akıl hastalarına ilişkin düzenlemeler de içermektedir. Tam akıl hastalarının yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında belli bir süre kalması, kısmi akıl hastalarının ise cezalarının bir kısmını infaz kurumlarında geçirmesi gerekecek.

Taksirle Yaralama Suçuyla İlgili Ceza Artışları

Taksirle yaralama suçuna ilişkin hapis cezaları artırılacak. Bu kapsamda, taksirle başkasını yaralayan kişilere verilecek hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 4 aya, üst sınırı ise 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Ayrıca, birden fazla kişiye karşı bu suçu işleyenlerin cezası alt sınırda 6 aydan 9 aya, üst sınırda ise 3 yıldan 5 yıla yükselecek. Bu düzenlemelerin, trafik güvenliğini artırmaya yönelik olduğu ifade ediliyor.

Suç Örgütlerine Yönelik Yeni Düzenlemeler

Suç örgütlerine karşı alınacak önlemler arasında, çocukları araç olarak kullanan örgüt yöneticilerine verilecek cezanın artırılması da yer alıyor. Örgütün silahlı olması durumunda ceza oranı dörtte bir oranında yükselecek. Meskun mahallerde silahla ateş etme cezası ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile düzenlenecek. Ayrıca, ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da suç kapsamına alınarak, bu tür eylemler için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Trafik Suçları ve Hapis Cezası Düzenlemeleri

Trafikte yol kesmek, müstakil bir suç olarak kabul edilecek ve hukuka aykırı bir şekilde bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca, bölge adliye mahkemelerinin bozma yetkisi genişletilerek, ilk derece mahkemelerinin kararlarında hukuka aykırılık bulunması halinde bozma kararı verilebilmesi sağlanacak.

Covid-19 Düzenlemeleri Genişletiliyor

Teklif, kamuoyunda Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen uygulamayı da kapsıyor. Kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş sürelerini kolaylaştıran düzenlemenin kapsamı genişletilerek, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyen hükümlüler de bu uygulamadan yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle, belirli şartları sağlayan hükümlülerin açık ceza infaz kurumlarına ayrılması mümkün hale getirilecek. Ayrıca, 2016 tarihinden önce ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile ilgili borçların silinmesi de planlanıyor.