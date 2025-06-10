Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, iki ülke ilişkilerini derinleştirecek önemli bir adım attı. Liderler, Taşkent’te imzalanan ortak bildiriyle, ekonomi, ulaşım, eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini genişletme konusunda mutabakata vardı.

Taşkent buluşmasında stratejik gündem

Radev, Uluslararası Yatırım Forumu kapsamında gerçekleştirdiği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşme, sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda Orta Asya ile Balkanlar arasında artan işbirliğini de gündeme taşıdı.

Ekonomik ve kültürel bağlar güçlenecek

İki lider, ticaret hacminin artırılması, doğrudan uçuşların geliştirilmesi ve kültürel değişim programlarının yaygınlaştırılması yönünde ortak kararlılık sergiledi. Eğitim alanındaki ortak projeler de masadaydı.

Ortak bildiriyle yeni bir sayfa açıldı

Görüşmenin sonunda imzalanan ortak bildiri, Özbekistan ve Bulgaristan’ın siyasi ve ekonomik düzeyde daha yakın ilişkiler kurma niyetini açık biçimde ortaya koydu. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, bu işbirliğinin bölgesel düzeyde örnek teşkil edebileceğini belirtti.