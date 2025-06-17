ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı, hafta sonu düzenlenen protesto gösterisine sahne oldu. Ellerinde İran bayrakları taşıyan ve çeşitli dövizler açan göstericiler, İran’a yönelik uluslararası baskılara karşı çıkarken, Orta Doğu’daki gerginliklere dikkat çekti.

Filistin ve göçmenler için de destek mesajı

Göstericiler yalnızca İran’ı değil, İsrail’in saldırıları altındaki Filistinliler ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenler için de destek sloganları attı.

Etkinlik boyunca, "Adalet yoksa barış da yok", "Filistin'e özgürlük", "İran halkı yalnız değil" gibi mesajlar içeren dövizler taşındı. Gösteri, çok sayıda sivil toplum örgütünün çağrısıyla organize edildi.

Uluslararası krizler Amerika'da sokaklara yansıyor

Son dönemde İsrail-İran hattında yaşanan gerilim, Filistin’de artan şiddet olayları ve ABD’deki göç politikalarına yönelik eleştiriler, Amerikan kamuoyunda da yankı bulmaya devam ediyor. Times Meydanı’ndaki eylem, bu tepkinin sembol noktalarından biri oldu.

Göstericiler, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun Orta Doğu'daki krizlerde daha adaletli ve dengeli bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı.