Yaz sezonunun başlamasıyla uçuş ağını genişleten Çukurova Uluslararası Havalimanı, Avrupa’nın iki önemli başkentini daha direkt uçuş listesine ekliyor. Havalimanından 29 Haziran’da Amsterdam, 30 Haziran’da ise Tiran seferleri başlayacak.

13 ülkede 19 noktaya direkt erişim

Mersin’in Tarsus ilçesinde yer alan ve geçtiğimiz yıl 10 Ağustos’ta resmi olarak açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı, dış hatlarda kısa sürede geniş bir uçuş ağı oluşturdu. Almanya’daki yedi büyük şehir başta olmak üzere, Londra, Lefkoşa, Medine, Dubai ve Moskova gibi önemli merkezlere direkt uçuş imkanı sunan havalimanı, Amsterdam ve Tiran bağlantısıyla 13 ülkede 19 farklı noktaya aktarmasız erişim sağlamış olacak.

“Amacımız dünyaya açılmak”

Havalimanı Direktörü Oğuz Oflaz, yeni seferlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçen yıl açıldığımızda sezon sonuna denk geldik ancak bu süreci fırsata çevirdik. Şimdi ise uçuş ağımız hızla büyüyor. Amacımız Çukurova Uluslararası Havalimanı’nı tüm dünyaya tanıtmak” dedi.

Oflaz ayrıca, 1 Haziran’da Üsküp, 15 Haziran’da ise Bakü uçuşlarının başladığını hatırlatarak, direkt uçuşların bölgenin turizm ve ticaret potansiyeline ciddi katkı sağladığını vurguladı.

Yolcular aktarmasız seyahati tercih ediyor

Yolcuların direkt uçuşlara olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Oflaz, “Tatilde kimse aktarma yapmak istemiyor. Biz de yolcularımızı yormadan, istedikleri destinasyonlara doğrudan ulaştırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef: Dünya ile doğrudan bağlantı

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Niğde’ye hizmet veren havalimanı, sahip olduğu geniş potansiyelle sadece bölge halkı için değil, çevre illerden gelecek yolcular için de stratejik bir konuma sahip. Havalimanı yönetimi, kısa vadede daha fazla noktaya uçuş düzenlemeyi ve dünya ile doğrudan bağlantı sağlamayı hedefliyor.