Altının gram fiyatı, dün yaşadığı düşüşün ardından yeni güne hafif yükselişle başladı. Saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 artış gösteren gram altın 4.286 liradan işlem görüyor. Dün ise ons altındaki gerilemeye paralel yüzde 1,6 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 4.283 liradan kapatmıştı.

Çeyrek ve cumhuriyet altını da yükselişte

Çeyrek altın 7.090 liradan, cumhuriyet altını ise 28.260 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,1 primle 3.387 dolar seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik riskler fiyatlamaları etkiliyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-İran çatışmasına ilişkin açıklamaları, piyasalarda risk algısını artırırken, altın gibi güvenli limanlara olan talebi destekliyor. Orta Doğu’daki gerilimin uzun süreli olabileceğine dair endişeler yatırımcıların radarında yer alıyor.

Fed faiz kararı öncesi temkinli hava

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) FOMC toplantı kararları da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Piyasalarda, Fed’in politika faizini sabit bırakacağı beklentisi hâkim. Ancak Başkan Jerome Powell’ın yapacağı yönlendirmeler, değerli metalin seyrini etkileyebilir.

Teknik görünüm ne söylüyor?

Analistlere göre, ons altın için 3.430 dolar direnç, 3.360 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik güven endeksi ile ABD’den gelecek sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım oranı da piyasalarca yakından takip edilecek.