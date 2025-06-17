Orta Doğu’da tansiyonun yükseldiği bir dönemde Japonya’dan dikkat çekici bir diplomatik adım geldi. Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran hattında yaşanan çatışmalara dair “itidal” çağrısında bulundu.

Japonya, çatışmaların yayılmasından endişeli

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan İvaya’nın, bölgede tırmanan çatışmaların Orta Doğu genelinde yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirdiği belirtildi. İvaya, tüm taraflara gerilimi düşürme ve diplomatik çözüme öncelik verme çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise görüşmede İran’ın pozisyonu hakkında bilgi vererek, ülkesinin çatışmaların yayılmasını önlemeye yönelik çabalarını aktardı. İki bakan, bölgede bulunan Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması konusunda da mutabık kaldı.

Japonya, İsrail’in saldırılarını kınamıştı

Bakan İvaya, 13 Haziran’da yaptığı açıklamada İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını, “bölgedeki tansiyonu tehlikeli şekilde artırdığı” gerekçesiyle şiddetle kınadığını duyurmuştu.

Gerilim nasıl başladı?

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın farklı kentlerinde yer alan nükleer tesisleri ve askeri komuta merkezlerini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı da dahil olmak üzere birçok üst düzey isim hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ise İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdi. Misillemede 24 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını kınadı.