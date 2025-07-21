Kayseri’de Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı’nda Bürüngüz Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Filistin’e desteklerini gösterdi.

Katılımcılar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı; Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla çeşitli dövizler açtı. Etkinlikte Kur’an-ı Kerim okundu, ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

AGD: “Gazze teslim olmayacak”

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, yaptığı basın açıklamasında İsrail’in Gazze’de sistematik bir soykırım yürüttüğünü belirtti.

“Bebekler açlığa mahkûm ediliyor, hastaneler ve okullar hedef alınıyor. Binlerce masum insan hayatını kaybetti. Dünya ise bu katliama sessiz kalıyor.”

Şahin, Kudüs ve Gazze’nin İslam dünyası için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Filistin yalnız değildir. Gazze asla teslim olmayacak. Direniş kazanacak, siyonizm yıkılacaktır. Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı her türlü işgalden kurtarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Destek çağrısı ve barış mesajı

Program boyunca sık sık “Kahrolsun İsrail” ve “Filistin halkı yalnız değildir” sloganları atıldı. Grup, uluslararası toplumu Gazze’deki sivillere yönelik saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.