Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik risklerin etkisiyle uluslararası piyasalarda 72,60 dolara yükseldi. İran ve İsrail arasında artan tansiyon, petrol arzına ilişkin endişeleri tetikleyerek fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

Dün 74,56 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 72,13 dolardan tamamlamıştı. Bugün saat 09.13 itibarıyla ise yüzde 0,65 artışla 72,60 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda ABD menşeli WTI tipi ham petrolün varili 70,50 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları siyasi gelişmelere duyarlı

Fiyatlardaki hareketliliğin arkasında, İran ve İsrail arasında yaşanabilecek olası çatışmaların bölgedeki petrol arzını sekteye uğratabileceği endişesi yatıyor. Orta Doğu’daki her jeopolitik risk, enerji piyasasında volatilite yaratıyor.

Dün İran’ın çatışmaları sonlandırma çağrısı ve nükleer müzakerelere açık olduğuna dair açıklamaları sonrası Brent petrol 69,96 dolara kadar gerilemişti. Ancak ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı sert açıklamalar, fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.

Trump’tan tahliye çağrısı ve sert mesajlar

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran nükleer silah sahibi olamaz. Tahran’daki herkes derhal tahliye edilmeli.” dedi. Bu açıklama, ABD’nin İran’a yönelik tutumunun sertleştiği şeklinde yorumlandı.

CNN’e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın açıklamalarının İran’ı müzakereye zorlama amacı taşıdığını belirtti. Öte yandan, Fox News’un haberine göre, Trump, Kanada’daki G7 Zirvesi’nden erken ayrılarak ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray’da acil toplantı kararı aldı.

Arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor

ABD ile İran arasında bu hafta içinde yeni bir diplomatik temas yaşanabileceği iddiaları gündeme gelirken, piyasa oyuncuları gelişmeleri yakından takip ediyor. Özellikle Orta Doğu’da arz güvenliğine dair her haber, fiyatların yönünü belirliyor.

Teknik seviyeler yatırımcı radarında

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 73,70 dolar seviyesinin direnç, 66,41 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor. Bu seviyeler, yatırımcıların kısa vadeli stratejilerinde referans niteliğinde.