Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,10 artışla 10.381,25 puandan başladı. Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 2,46 oranında değer kazanarak 10.370,80 puanda tamamlamıştı.

Günün açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,09 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,08 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,26 ile inşaat oldu.

Yatırımcılar veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de bankacılık ve büyük şirket bilançolarının güçlü gelmesi risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor. Ancak Fed’in bağımsızlığına ilişkin süregelen tartışmalar, piyasalarda temkinli duruşa neden oluyor.

Yurt içinde bugün açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri izlenirken, yurt dışında ABD’den gelecek yoğun veri gündemi piyasaların radarında olacak. Özellikle iş gücü piyasasına ve enflasyon beklentilerine dair veriler, Fed’in para politikasına ilişkin sinyaller açısından önem taşıyor.

Teknik analizde kritik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik olarak 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını belirtiyor. Endeksin 10.500 seviyesini aşması durumunda yukarı yönlü ivmenin güçlenebileceği ifade ediliyor.

Kısa vadede hem yurtiçindeki veri akışı hem de global gelişmeler, endeksin yönü açısından belirleyici olacak.