Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe sınırlı yükselişle başladı. Kur, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2250 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, dün günü 40,1740 seviyesinden tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 47,0410, sterlin/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 54,1190 seviyesinden alıcı buluyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,9 düzeyine geriledi.

Piyasalar ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu açıkladığı gümrük tarifeleriyle yeniden yükselen ticaret savaşı endişeleri etkili oluyor. Trump, Avrupa Birliği ve Meksika’dan ithal edilecek ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 30 vergi getirileceğini duyurdu.

Trump ayrıca, Rusya’nın Ukrayna ile anlaşmaya varamaması halinde bu ülkeye yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağı tehdidinde bulundu. Bu açıklamalar küresel risk iştahını baskılarken, analistler diğer ülkelerden gelebilecek olası misilleme hamlelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkat çekiyor.

Bugün gözler ABD’de açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 artmasının beklendiğini, çekirdek TÜFE'nin de yine aylık yüzde 0,3 yükseleceği öngörüsünde bulunuyor.

Yurt içi piyasalar tatilde

Bugün yurt içinde resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı. Ancak yurt dışı veri akışı ve açıklamalar, özellikle döviz kurları ve emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek.