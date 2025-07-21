Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kazanarak 10.616,18 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 250,02 puan artış kaydederken, toplam işlem hacmi 113,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,93, holding endeksi ise yüzde 2,02 oranında yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,27 ile gayrimenkul olurken, tek kaybettiren sektör ise yüzde 2,01’lik düşüşle spor oldu.

Küresel piyasalar karışık seyretti, Borsa İstanbul pozitif ayrıştı

ABD ekonomisindeki güçlü veriler küresel piyasalarda olumlu bir hava yaratırken, ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını sınırladı. Ancak Borsa İstanbul’da genele yayılan güçlü alımlar endeksin pozitif ayrışmasını sağladı.

Enflasyon beklentileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya geriledi. Öte yandan TÜİK verilerine göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 3,42, yıllık bazda ise yüzde 28,38 arttı.

Gözler Powell ve Lagarde’ın açıklamalarında

Analistler, yarın yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar ön planda olacak.

Teknik görünümde kritik seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puan seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan seviyeleri ise destek olarak izleniyor.