Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Aziziye Köyü’nde bu yıl 22’ncisi düzenlenen Kültür, Sanat ve Yayla Şenliği, binlerce kişiyi bir araya getirdi. Aziziye Yaylası’nda iş insanı Mehmet Cadıl’ın katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte müzik, kültür ve gelenek iç içe yaşandı.

Şenliğe yaklaşık 11 bin kişi katıldı. Etkinlik boyunca sahne alan Ozan Yaşar Çebişli ile Türk Halk Müziği sanatçıları Hüsnü Ataseven, Neslihan Yılmaz Ören, Nurcan Altınok ve Özlem Şahin izleyicilere müzik dolu saatler yaşattı.

Zeybekler ve Yörük geçişleri ilgi gördü

Programda Yörük kültürünü yansıtan birçok gösteri yer aldı. Zeybek ekiplerinin sahne performansları, atlı birliklerin geçişi ve geleneksel kıyafetlerle yapılan sunumlar katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Vali Bilgihan: “Yörük kültürü bizim kimliğimizdir”

Şenlikte konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, bu tür organizasyonların kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkat çekti.

“Yörük, doğaya saygılı, milletine sadık, hayatın hakkını veren insandır. Bu değerleri çocuklarımıza anlatmalıyız. Aziziye Şenliği bu anlamda çok kıymetli bir buluşmadır” diyen Bilgihan, etkinliğin gelecek yıllarda da sürmesini temenni etti.