Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yatırımcıların ABD-AB ticaret gerilimlerine odaklandığı bir ortamda dalgalı seyirle tamamladı. Gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,08 düşüşle 546,58 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybederek 7.798,22 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 düşüşle 40.166,6 puana indi. Buna karşın, Almanya'nın DAX 40 endeksi yüzde 0,08 artışla 24.307,8 puana, İngiltere FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,23 yükselerek 9.012,99 puana çıktı.

ABD tarifeleri belirsizlik yaratıyor

Piyasaların odağında, ABD'nin Avrupa Birliği'ne karşı planladığı yeni gümrük vergileri yer aldı. Washington yönetimi, 1 Ağustos itibarıyla AB ülkelerinden ithal edilecek ürünlere yüzde 30 oranında tarife getirmeyi planlıyor.

Bu gelişme, Avrupa genelinde ticaret ve sanayi hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Özellikle otomotiv, havacılık ve lüks tüketim sektörlerinde satış baskısı hissedildi.

AB ve ABD arasında müzakere trafiği

Tarife kararının uygulanmaması için AB Komisyonu ile ABD’li yetkililer arasında müzakere trafiği devam ediyor. Ancak şu ana dek somut bir uzlaşma sağlanmış değil. Analistler, görüşmelerde ilerleme sağlanamaması durumunda Avrupa borsalarında daha sert dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Avro dolar karşısında güç kazandı

Döviz tarafında ise avro, ABD doları karşısında güç kazandı. TSİ 19.20 itibarıyla avro/dolar paritesi yüzde 0,6 artışla 1,17 seviyelerinden işlem gördü. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda temkinli duruşunu koruması ve piyasadaki güvenli liman arayışının artmasıyla ilişkilendirildi.

Yatırımcılar temkinli duruşunu koruyor

Uzmanlar, Avrupa piyasalarında yaz aylarında hacimlerin düşmesine paralel olarak daha volatil hareketlerin görülebileceği uyarısında bulunuyor. Ticaret politikalarına dair belirsizliklerin, kısa vadede piyasa yönünü belirleyen ana unsur olacağı vurgulanıyor.