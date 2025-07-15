ABD’de tüketici enflasyonu haziran ayında piyasa beklentilerini aşarak yıllık bazda yüzde 2,7’ye çıktı. Aylık artış ise yüzde 0,3 ile öngörüldüğü gibi gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artış gösterdi. Bu oran mayıs ayında yüzde 0,1 olarak kaydedilmişti. Yıllık TÜFE ise yüzde 2,7’ye yükselerek şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun yüzde 2,6 olması yönündeydi.

Barınma maliyetleri enflasyonu yukarı çekti

Haziranda enflasyonun ana sürükleyicisi barınma oldu. Konut endeksi aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,8 yükseldi. Barınma harcamaları, genel enflasyondaki artışta yine başı çekti.

Gıda fiyatları aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3 artarken, enerji fiyatları ise haziranda aylık bazda yüzde 0,9 yükseldi. Ancak enerji maliyetleri yıllık bazda yüzde 0,8 oranında geriledi.

Çekirdek enflasyon beklentinin altında

Enerji ve gıda gibi değişken kalemleri dışlayan çekirdek enflasyon, haziran ayında aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı. Piyasa tahminleri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3 seviyelerindeydi.

Mayıs ayında çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,8 oranında artmıştı.

Analistler, çekirdek enflasyondaki ılımlı seyrin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararları üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor. Ancak barınma maliyetlerindeki katılık, enflasyonun istenilen seviyelere inmesini zorlaştırıyor.